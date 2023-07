Pugni alla moglie incinta Paura per il bambino

L’avrebbe colpita dopo una lite, scaturita per motivi ignoti: schiaffi, percosse ma soprattutto pugni sul ventre. Un gesto terribile dal momento che la vittima, la moglie dell’uomo, aspetta un bambino. L’ennesima violenza nei confronti di una donna è avvenuta alle 2 della notte tra giovedì e venerdì mattina a Carpi.

La donna, 37 anni, originaria della Costa D’Avorio ha riportato diverse lesioni ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza e pare chiamati da alcuni vicini che hanno dato l’allarme, udendo le grida disperate della vittima. La straniera è stata poi condotta all’ospedale di Carpi e successivamente trasferita a Modena per gli accertamenti di rito. Ciò che più la preoccupava erano proprio le condizioni del suo bambino: la vittima sarebbe al terzo mese di gravidanza ma pare che, nonostante le terribili botte subite, il piccolo non abbia subito danni. La 37enne è stata comunque sottoposta ad indagini cliniche proprio per appurare il suo stato di salute e quello del feto. Sul posto, l’altra notte sono intervenuti anche i carabinieri di Carpi che si stanno ora occupando degli accertamenti.

Ovviamente, come in tutti i casi di violenza di genere è subito scattato il codice rosso che potrebbe portare la procura, a seguito della denuncia raccolta dai militari, a chiedere una misura nei confronti del marito maltrattante. Non è chiaro se il marito della donna avesse già picchiato o sottoposto ad altre violenze la moglie in passato e neppure se i due fossero attualmente conviventi. Quello che è certo è che l’aggressione dell’altra sera è stata talmente brutale da mettere in allerta appunto i residenti, subito intervenuti insieme ai sanitari per soccorrere la vittima. Ora sono in corso i dovuti accertamenti per far luce sull’accaduto. Intanto la donna è stata portata in un luogo sicuro dove sarà garantita la sua incolumità.

Valentina Reggiani