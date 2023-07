Pugno duro della questura Stalker, baby gang e daspo urbani: raddoppiati i provvedimenti

di Valentina Reggiani

Diversi ammonimenti per violenza domestica o stalking e tanti avvisi orali ma anche dieci divieti di accesso ai locali, emessi nei confronti di minori e giovanissimi a seguito di risse e disordini. Sono praticamente raddoppiati, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i provvedimenti emessi dal questore Burdese a tutela della sicurezza pubblica. Il bilancio del primo semestre del 2023, infatti, ovvero da gennaio a giugno ‘parla’ dell’emissione di ben 281 provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

L’attività svolta dall’ufficio misure di prevenzione della divisione polizia anticrimine della questura registra infatti un incremento – per quanto riguarda le misure adottate – del 93,79% rispetto al medesimo periodo del 2022. I provvedimenti sono stati adottati ovviamente a seguito di istruttorie, sentendo testimoni e operando gli approfondimenti del caso, con riscontro di banche dati, risultanze di ufficio ed elaborazione delle proposte o segnalazioni provenienti da vari uffici: commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola, squadra mobile, digos, Arma e polizia locale. Per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti di giovanissimi, sono stati emessi appunto 10 ‘Dacur’ o cosiddetti Daspo Willy, misura di prevenzione applicabile anche a minori, per la cui notifica i ragazzini sono stati convocati in questura insieme ai genitori. I divieti di accesso agli esercizi pubblici hanno raggiunto minori e adulti autori di azioni violente all’interno o a ridosso dei locali, ovvero risse, atti di bullismo, danneggiamenti. I divieti applicati vanno dai 6 ai 18 mesi. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, sono stati poi predisposti 68 avvisi, 156 fogli di via obbligatori ma anche 31 ammonimenti per stalking e violenza domestica e 16 daspo. Per quanto riguarda gli ammonimenti nell’ambito di violenza di genere, le vittime sono state accompagnate in un percorso di sostegno a cura dei centri antiviolenza cittadini, con cui la Questura opera in rete.

I restanti provvedimenti, invece, hanno ‘colpito’ persone denunciate per reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, aggressioni violente. Ad esempio, i rimpatri con fogli di via obbligatorio hanno riguardato i cosiddetti pendolari del crimine, i trasfertisti che arrivano in città da altri Comuni o Regioni per consumare reati. Con il provvedimento del questore vengono inviati al comune di residenza e si devono presentare alle autorità locali entro 24 ore. Il divieto di rientrare nella nostra città, ovvero dove è stato commesso il reato può durare fino a 3 anni. Lo stesso provvedimento infatti è stato adottato anche nei confronti dei 117 raver del ’Witchtex 2022’, il noto rave di Modena Nord di fine ottobre scorso. In quel caso i provvedimenti sono stati estesi a periodi per lo più di 3 anni. Infine, per quanto riguarda i daspo emessi nei confronti di chi ha commesso reati in occasione di eventi sportivi allo stadio o durante le trasferte, le misure sono partite nei confronti di 16 persone.