Pulizia dei parchi, riuso, formazione Parte la sfida per una città sostenibile

È partito il concorso #Abbiamonelcuore, pensato dal Gruppo Hera e dal Comune di Modena per coinvolgere cittadini e imprese nella cura dell’ambiente, degli spazi e dei beni comuni. Martedì, presso il Laboratorio Aperto di via Buon Pastore, si è tenuto il primo incontro in stile ’world café’, per aprire una riflessione sui quattro macro-temi specifici, ai quali dovranno ispirarsi i progetti in concorso: prevenzione e riduzione di rifiuti, qualità della raccolta differenziata, progetti a supporto di utenti speciali e decoro urbano. L’appuntamento ha visto un confronto vivace, grazie a quattro tavoli di lavoro, ciascuno dedicato ad uno dei temi e moderati da professionisti del settore. Una cornice di condivisione e partecipazione che ha sollecitato tante riflessioni e linee progettuali: dall’importanza di coinvolgere le nuove generazioni, con laboratori e percorsi didattici, passando per pulizie dei parchi, vademecum divertenti per una differenziata efficace, fino a iniziative per valorizzare i portici e il riuso dei materiali. "È davvero molto importante ragionare con i cittadini sulle tematiche che riguardano l’ambiente e darci obiettivi sfidanti. Il fatto di avere tante teste pensanti che possano dire la loro, è estremamente utile per raggiungere un risultato condiviso", così ha commentato Alessandra Filippi, assessora all’Ambiente, Agricoltura e Mobilità sostenibile del Comune di Modena. Fino al 30 giugno 2023 sarà possibile partecipare al concorso – scegliendo fra le quattro macro-aree tematiche – presentando le proposte sul sito del Gruppo Hera. Una giuria tecnica selezionerà e valuterà i progetti vincitori, valorizzandone le idee e la loro realizzazione con beni, risorse e premi fino a 2 mila euro. "Abbiamo lanciato questa iniziativa per lavorare insieme. Una sfida per fare di più e meglio per la nostra comunità locale, valorizzando idee e progetti e stimolando una coscienza comune sui temi che riguardano l’ambiente e la cura dei nostri spazi", ha sottolineato durante l’incontro Davide Bigarelli, Area Manager Hera del territorio modenese. #Abbiamonelcuore è la prima edizione di un concorso che nasce dalla volontà di creare una rete sociale di idee e di ascolto, facendo emergere iniziative efficaci, e lanciare un messaggio chiaro: la qualità ambientale della nostra città è il frutto di un lavoro che si fa insieme, a partire da piccoli gesti, camminando uniti per un futuro più rispettoso e sostenibile. "In tema ambientale, è un momento di grandi cambiamenti per Modena e provincia, così come per molti comuni gestiti dal Gruppo Hera. Stiamo apportando modifiche importanti a tutti i servizi, in particolare nella raccolta differenziata ma non solo – ha dichiarato Paolo Paoli, responsabile Ambiente Hera dell’Area di Modena – Il cambiamento in atto comporta ovviamente un impatto sui comportamenti e sulle abitudini dei cittadini, che è fondamentale coinvolgere a partire proprio dall’ascolto di idee e proposte per avere servizi sempre migliori e per aumentare l’efficacia di quello che stiamo implementando".

Sono stati oltre cinquanta i partecipanti presenti al primo ’world café’: cittadini, insegnanti, studenti, commercianti ma anche comitati, aziende di servizi, gruppi di volontari e molte associazioni territoriali e nazionali, fra i quali Legambiente, Cna Modena, Spi Cgil, Ancescao, Last Minute Market, Anci Emilia-Romagna, Unomore, Plastic Free e Modena Pulita, Polisportiva 4 Ville, Arca Lavoro Impresa Sociale, Agesci, Cittadina attiva, Lapam, Human Maple, Csv terre estensi, Insieme per il quartiere e per la città, La porta bella coop sociale, Guardie ecologiche volontarie, Slow Food Modena, Controllo Vicinato, Asp Charitas, Mercato Albinelli, Casa delle culture.