Pulizia del fiume Panaro. Al lavoro i cittadini

I cinque comuni che aderiscono al "Contratto di fiume del medio Panaro", cioè San Cesario (capofila), Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano, hanno organizzato per domenica 7 settembre a partire dalle 9 un’iniziativa congiunta per pulire dai rifiuti i sentieri che costeggiano il fiume. Invitati a partecipare, ovviamente, sono i cittadini dei diversi comuni, che si daranno appuntamento in cinque diverse zone (una per comune) per iniziare appunto l’attività che dagli organizzatori è stata ribattezzata "plogging" (un’unione della parola inglese "jogging" e del termine svedese "plocka upp", che significa raccogliere). "Con questa iniziativa congiunta - spiega il Francesco Zuffi, sindaco di San Cesario, comune capofila del progetto - vogliamo dare un segnale di attenzione rispetto alla tutela del nostro fiume. L’iniziativa in contemporanea è per promuovere il Contratto di fiume, un progetto che unisce i nostri Comuni, ma anche per ribadire che la tutela del fiume è una responsabilità collettiva, che va oltre i confini dei singoli enti". Anna Paragliola, vicesindaca di Vignola, ha aggiunto: "Questa iniziativa non è solo un’occasione per prendersi cura dell’ambiente, ma anche un momento per sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturalistico. Il plogging rappresenta un gesto concreto per migliorare la qualità del territorio e promuovere una cultura di rispetto e sostenibilità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata condivisa, che unisce cinque Comuni in un’unica azione per la valorizzazione del medio corso del Panaro". Questo l’elenco dei punti di partenza: il parcheggio di San Gaetano ai Laghi di Sant’Anna per San Cesario; parcheggio del Ristorante Nube a Spilamberto; parcheggio del Parco Fluviale a Marano; parcheggio di Via Zenzano a Vignola e parcheggio Bricoformica a Savignano sul Panaro. I partecipanti saranno dotati di tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti: guanti, pinze e sacchi saranno forniti direttamente in loco dai volontari. Dopo il ritrovo, si procederà con un percorso nelle varie aree di Panaro, durante il quale si raccoglieranno i rifiuti presenti.

Marco Pederzoli