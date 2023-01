Pulizia della città, si riparte

Prima uscita dell’anno sabato prossimo per i volontari che aderiscono al progetto di comunità "PuliAMO Vignola" promosso dal Comune di Vignola per favorire la cura e il decoro della città. L’appuntamento è alle 15 nel parcheggio dell’ex mercato ortofrutticolo. Da lì, i volontari si muoveranno per pulire le zone di via Montanara e della ciclabile di Vignola. "Con questa prima uscita – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Vignola Anna Paragliola – riprende, anche nel 2023, questo progetto di volontariato rivolto alla cura della nostra città. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che si stanno impegnando e rinnovo l’invito agli interessati a partecipare". I volontari sono assicurati e la strumentazione tecnica sarà fornita da Hera.

m.ped.