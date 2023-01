"Pulizia in tangenziale, i volontari non bastano"

"Da dicembre 2021, noi volontari ambientali stiamo sostituendo regolarmente i sacchi posti lungo le piazzole di sosta della tangenziale di Castelfranco Emilia, dopo avere ripulito anche tutte le scarpate della tangenziale, che erano invase dai rifiuti fin dal giugno 2021. Ora, crediamo sia arrivato il momento che l’amministrazione comunale intervenga, affinché questo lavoro sia preso in carico dagli enti preposti, e non affidato solo al lavoro dei volontari". A parlare è Enrico Crabbia, volontario ambientale di Castelfranco Emilia, che in questi giorni è tornato sul tema della gestione del problema – rifiuti sulla variante alla statale SS9 di Castelfranco. "Da un anno e mezzo – spiega Crabbia – visto che mancano accordi in tal senso tra Anas e l’amministrazione comunale, siamo noi volontari a prenderci cura della gestione dei rifiuti su tutto il tratto della tangenziale. Lo abbiamo fatto inizialmente pulendo, a nostre spese e con nostro tempo, tutte le 8 scarpate che si trovano lungo la tangenziale. Non è stato peraltro un lavoro facile, perché l’inciviltà l’aveva fatta presto da padrone. Abbiamo infatti recuperato e consegnato a Hera rifiuti ingombranti (elettrodomestici, pezzi d’automobile, etc.) e altamente inquinanti, come diverse centinaia di pneumatici, vernici e taniche di olio motore esausto. Da quando siamo intervenuti, e grazie alla nostra costante sorveglianza, ora la situazione si presenta quanto meno accettabile". "Inoltre – prosegue Crabbia – sempre a livello di volontariato abbiamo installato dei punti di raccolta per i rifiuti nelle varie piazzole di sosta, che ne erano completamente sprovviste. Anche se non dovrebbe succedere, infatti, accadeva che chi si fermava in una di queste piazzole per mangiare e non trovava un cestino per i rifiuti, li buttava a terra. Ora, anche sotto questo punto di vista, la situazione è migliorata, ma ci siamo accorti, dall’altra parte, che per mantenere un certo decoro, gli svuotamenti di questi punti di raccolta di fatto abusivi, vanno effettuati almeno una volta ogni due settimane. Per ora li abbiamo sempre fatti, accordandoci direttamente con Hera per il recupero dei sacchi pieni e la loro sostituzione con sacchi vuoti. Ma crediamo non si possa continuare a contare solo ed esclusivamente sul lavoro dei volontari". "E’ ora che l’amministrazione comunale – conclude Crabbia - già più volte sollecitata, finalmente intervenga, affinché sia regolarizzata una situazione del genere e il lavoro sia svolto da personale preposto". Da parte sua il sindaco Giovanni Gargano, interpellato sulla questione, ha ringraziato i volontari per il loro impegno e ha assicurato che l’interlocuzione con Anas (competente per la tangenziale di Castelfranco) è stata avviata proprio per arrivare a una soluzione positiva del problema.

Marco Pederzoli