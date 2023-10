Pulizie e lavapiatti in una struttura ricettiva

Il Centro Impiego Carpi per una struttura ricettiva con sede a Campogalliano cerca 1 addettoa alle pulizie e lavapiatti da inserire nell’organico. La persona assunta verrà adibita alla pulizia della sala ristorazione e dell’area bar. Inoltre, sarà dedicata alla pulizia delle stoviglie in cucina. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, dalle ore 8.30 alle ore 16. Inoltre, per conto di Alu Technology srl di Soliera ha avuto incarico di ricercare 1 addettoa alle macchine utensili. La persona assunta si dovrà occupare delle lavorazioni alle macchine utensili, nello specifico dovrà usare una sega a disco per il taglio dell’alluminio, un centro di lavoro CNC, il trapano a colonna oltre a piccoli montaggi manuali mediante rivettatrice pneumatica.

Si richiede un minimo di esperienza in officina e si offre affiancamento per il primo periodo. Domande rispettivamente entro il 13102023 e il 12102023.