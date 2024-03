Pullè e Silvestri, volano già le prime scintille

Sono subito scintille tra la lista di centrosinistra "RigeneriAmo San Felice" e la lista civica sostenuta dal centrodestra "Noi Sanfeliciani", che esprime l’attuale maggioranza in Comune. Già all’annuncio della candidatura dell’ex sindaco Alberto Silvestri per "RigenieriAmo San Felice" non sono state gradite le sue prime affermazioni, cui risponde il capogruppo in consiglio comunale di "Noi Sanfeliciani" Francesco Pullè. "Rimaniamo già molto delusi delle prime parole pronunciate da Silvestri, soprattutto del fatto – afferma Pullè – che abbia giudicato chi fa parte del gruppo ’Noi Sanfeliciani’, come persone "incompetenti e non credibili". Vorrei evidenziare all’ex sindaco Silvestri, che in questi cinque anni in cui ho fatto il capogruppo, ho avuto la fortuna di poter lavorare con persone assolutamente credibili e che hanno fatto dello spirito di servizio per questo paese il cemento necessario perché tra le tante cose risolvesse diverse problematiche ereditate dalla sua giunta".

In questi ultimi mesi il confronto tra maggioranza e minoranza è stato particolarmente aspro ed ha toccato diverse problematiche che vanno dai tempi della ricostruzione, alle modalità di approvazione del bilancio, per il quale il centrosinistra si era appellato anche al Prefetto, alla restituzione degli extraprofitti energetici realizzati con gli impianti fotovoltaici. "E’ evidente – rimprovera Pullè – che ormai già da più di un anno il Pd e Silvestri sono in campagna elettorale. Lo abbiamo percepito in tutto quello che hanno messo in campo, ma le esigenze di questo paese per ’Noi Sanfeliciani’ sono sempre state davanti ad ogni cosa, per cui abbiamo continuato a lavorare per il bene della comunità, incuranti di cercare l’exploit elettorale a tutti i costi. Vorrei evidenziare che le accuse di non aver coinvolto le persone, le associazioni o non aver dedicato tempo e risorse alle attività produttive fanno sorridere, soprattutto nei confronti di un gruppo politico che ha fatto nascere una Proloco, ha ascoltato tutte le associazioni di categoria e ha creato eventi dall’eco nazionale, grazie alla collaborazione di numerosi e volenterosi cittadini". In vista del voto la tensione cresce e trova alimento nell’incertezza di un risultato che è legato non solo ad andamenti elettorali nazionali. "Faccio presente – conclude Pullè – all’ex sindaco che ci confronteremo fra poco nel merito, senz’altro sui bisogni di San Felice e sulla nostra visione di paese che dopo cinque anni di governo pensiamo di conoscere molto meglio rispetto al 2019". Alberto Greco