Pulmino per disabili donato dalle imprese

Il Centro Socio Riabilitativo diurno "Tandem" ed il Centro diurno per anziani "Le Querce" di Massa Finalese nei giorni scorsi hanno ricevuto in dono un pulmino. L’iniziativa voluta da Pmg Italia, società benefit per l’impatto positivo, è stata resa possibile grazie alla generosità di 17 imprese che operano nel territorio finalese: Abk Group, Carrozzeria Ducale, Ecobloks, Eurorecuperi, Forno Dall’Olio, Impernovo, Marazzi Group, M. & W. Associati, Michele Vaccari Studio, Mo.Ma, Punto Stand, Savoia Italia, Simifer, Sukira, Titan Italia, Vivai Previdi, Zaniboni Asfalti.