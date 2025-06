Puntano una pistola, tre giovani denunciati

E’ finita con l’intervento dei carabinieri una pericolosa bravata messa in atto da tre giovani a bordo di un’auto. Tre ragazzi (due ormeni e un italiano) a bordo di un’auto hanno spaventato gli altri automobilisti. Nel pomeriggio, sulla nuova Estense in direzione Pavullo, tre giovani a bordo di un’auto, a tutta velocità superavano le auto, mentre uno di loro puntava una pistola verso il conducente dell’altra vettura. Un cittadino ha avvertito i Carabinieri, che hanno fermato l’auto all’entrata del paese. I tre sono stati denunciati per procurato allarme, la pistola era un giocattolo ma senza il tappo rosso.