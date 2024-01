Puntate disponibili on demand

Le puntate modenesi di "Dream of Italy" (ciascuna della durata di circa 25 minuti) non si possono ricevere direttamente in Italia: tuttavia, collegandosi attraverso una connessione Vpn, sarà possibile vederle on demand sul sito della Pbs. Da giugno saranno comunque rese disponibili liberamente a tutto il pubblico internazionale sul canale Youtube del programma. Sul canale web di "Dream of Italy" verrà anche pubblicata una guida di viaggio in pdf.

Kathy McCabe ha comunque intenzione di presentare a Modena i due episodi, magari in una speciale serata di proiezione. Intanto un operatore specializzato in tour gastronomici sta organizzando proprio un pacchetto dedicato a Modena, e negli States fra qualche giorno verrà lanciato un concorso che permetterà di vincere un viaggio fra le delizie della nostra provincia. Le puntate modenesi sono state realizzate anche con il supporto di Apt servizi Emilia Romagna e del Territorio turistico Bologna Modena, tramite Modenatur e la collaborazione di Francescana Family, del servizio turismo del Comune, del teatro Comunale, della Casa museo Pavarotti e del Consorzio Parmigiano Reggiano.

s.m.