Punti nascita periferici, proteste. Mirandola e Pavullo, stop definitivo: "Privati di servizi essenziali"

Piovono critiche sulla Regione per la decisione di chiudere i Punti nascita periferici, che significa stop definitivo per Mirandola e Pavullo. Le parole pronunciate dall’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi (in foto) in Commissione Politiche per la salute e sociali sulla riorganizzazione dei Punti nascita allontanano definitivamente la speranza – e anche la promessa (fatta a suo tempo da Bonaccini) – che i due presidi di Mirandola e Pavullo possano riaprire. La sospensione dei Punti nascita di Mirandola (dicembre 2022) e di Pavullo (ottobre 2017) motivata a suo tempo da carenze di personale non è più un fatto "temporaneo", ma una scelta permanente e definitiva. "Tenere aperti i Punti nascita dove non c’è un sufficiente numero di parti – è stato categorico l’assessore Fabi – è un rischio per le donne e per i bambini". Ma le sue parole non convincono chi tuttora difende gli ospedali periferici. "Privare la montagna di servizi essenziali in nome di una sicurezza che non pondera i rischi del trasporto – fa sapere Maria Cristina Bettini, portavoce del Comitato Ospedale di Pavullo – non solo non trova riscontro nel DM 11/11/2015, che consente il mantenimento dei piccoli Punti nascita, ma crea timori anche tra coloro che vivono in pianura che si vedono sottratte risorse a loro dedicate. Il Frignano conta una sola automedica e la Regione Emilia-Romagna ha un solo elisoccorso abilitato al volo notturno". "Esattamente due anni fa la Regione Emilia-Romagna – ricorda di rimbalzo Ubaldo Chiarotti, portavoce del Comitato Ospedale di Mirandola – spinta anche dalla sua commissione scientifica regionale, ‘sospendeva’ l’attività del Punto nascita di Mirandola, con richiesta al Governo di deroga per mantenerlo aperto. Il Governo doveva rispondere entro sessanta giorni. Ma non si è mai avuto riscontro. Nel frattempo, in questi due anni tra le circa 600 partorienti della Bassa (oltre 500 anche nel 2024 soglia minima per la concessione della deroga, ndr) abbiamo avuto parti effettuati in auto e un parto con neonato morto, dopo che la partoriente era stata mandata a casa dal Ramazzini di Carpi per ben due volte in tre giorni. Modena è una delle province più estese in assoluto in Italia e non si può continuare a concentrare i servizi sanitari solo per chi abita adiacente alla via Emilia a scapito delle Valli basse e dell’Alto Frignano. E’ ora di finirla". "È evidente – commenta il segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli – che si è voluto scientemente privare il territorio di questo servizio essenziale, senza nemmeno provare a trovare soluzioni alternative. La verità è che il PD e la Regione hanno una visione centralistica, una logica ’via Emilia-centrica’ che considera tutto ciò che è periferico come marginale e sacrificabile. E non si tratta solo di una questione legata alla sicurezza delle partorienti e dei bambini, ma di una concezione miope della sanità. Non si può pensare di amministrare la salute pubblica basandosi solo su numeri e paper scientifici, ignorando l’importanza di garantire pari diritti a tutti i cittadini, anche a quelli che vivono lontano dai grandi centri urbani". Alberto Greco