"Puntiamo sull’informazione"

"Il nostro obiettivo è quello di informare i cittadini, sensibilizzarli sull’importanza di questo nuovo sistema.

Ma non solo. Ci occupiamo anche della consegna kit per la raccolta differenziata, della distribuzione sacchi, rispondiamo alle domande dei cittadini in modo esaustivo, soprattutto informando sulle modalità di raccolta, che non sono sempre chiare a tutti".

A parlare è la tutor Annarita Vaccaro, che in via Prampolini mette sotto i riflettori le diverse potenzialità e gli obiettivi del ’percorso nei quartieri’. "Cerchiamo di essere chiari, spiegare e aiutare chi si rivolge a noi – continua –. I cittadini ci segnalano le situazioni più critiche, e noi interveniamo, chiamando anche il nostro capo squadra. Ci attiviamo quindi per pulire la squadra, con l’obiettivo di riportare

il decoro".

Tra le domande più gettonate, c’è anche

quella riguardante "il funzionamento della tessera o la tessera virtuale, alcuni invece ci domandano come poter eseguire correttamente la raccolta differenziata, perché ci sono delle tipologie di carta, ad esempio, che non vanno nella stessa raccolta delle altre. Tanti gli anziani che si rivolgono a noi e noi siamo qui, proprio per aiutare i cittadini".

Secondo Vaccaro infatti, rispetto ai primi tempi in cui è entrato in vigore il nuovo sistema "i cittadini si stanno adeguando – conferma – alcuni fanno ancora fatica a rispettare gli orari di esposizione dei sacchetti, ma nella maggior parte dei casi sono puntuali e rispettano le regole".

Non è finita qui. "C’è un altro aspetto molto importante, che è bene evidenziare – conclude Vaccaro – spesso gli anziani sono convinti che più conferiscono, più pagano di tari. In realtà non è così: lo spieghiamo a tutti, indistintamente. Non ci sono conteggi sui conferimenti, possono farlo sempre, senza dover pagare dei costi in più".