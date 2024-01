Punto città sicura, via ai lavori

Come annunciato nei giorni scorsi, prende il via la seconda fase dei lavori di riqualificazione del chiosco ex edicola di piazza Matteotti per l’ultimazione del nuovo ’Punto Città sociale e sicura’. Pertanto, l’attività del presidio, avviata in questa prima fase in via sperimentale, sarà sospesa fino al 30 gennaio per riaprire appieno in occasione delle celebrazioni e della fiera di San Geminiano, che tradizionalmente portano in città una moltitudine di persone.

La struttura è stata acquistata dal Comune, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo con l’obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale e il presidio informale del territorio valorizzando l’integrazione tra le attività comunali decentrate, la polizia di prossimità, le forme di aggregazione delle associazioni e del volontariato.

I costi per i lavori di adeguamento del chiosco, per una spesa complessiva che, considerando anche la seconda tranche dell’intervento, ammonta a 46mila euro, sono finanziati, unitamente ad altri azioni, dal Fondo nazionale per la promozione della legalità che ha complessivamente assegnato a Modena 66 mila euro.

Con il primo intervento, eseguito a dicembre, sono stati ristrutturati i servizi igienici, realizzato l’impianto di riscaldamento e predisposti pc e monitor per la visione live delle riprese del sistema di videosorveglianza cittadino, oltre che i monitor di Seta.