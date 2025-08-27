Punto da un insetto: morto per choc anafilattico

Modena, 27 agosto 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi nei pressi del monte Tre Croci, a Castelvetro. Un uomo di 56 anni di Modena ha perso la vita dopo dopo essere stato colto da choc anafilattico provocato dalla puntura di un insetto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 che hanno soccorso il paziente, poi stabilizzato dal medico e trasportato con l’elisoccorso di Bologna all’ospedale di Baggiovara. Purtroppo, al suo arrivo nel nosocomio il 56enne è deceduto. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.

L’allarme, oggi pomeriggio, è scattato attorno alle 16.30 quando una persona che si trovava in compagnia della vittima ha chiamato i soccorsi, allarmata dal malore che aveva colto il 56enne a seguito, appunto, della puntura di un insetto. I due stavano facendo una passeggiata quando si è verificato il dramma. Il 56enne, da quanto si apprende, V.L.S. le iniziali, si è sentito male immediatamente avendo anche altre patologie che avrebbero complicato la situazione, precipitata in poco tempo. Trattandosi di un posto impervio, all’arrivo dei soccorsi e vista la gravità della situazione i sanitari hanno trasportato il paziente fino a via Oltre Guerro, a Levizzano per poi ‘incontrarsi’ con i colleghi dell’eliambulanza, atterrata nel frattempo sul posto.

Qui l’uomo è stato preso in carico e trattato sul posto dai medici dell’elisoccorso ma le condizioni sono apparse subito disperate. Il paziente è stato poi elitrasportato a Baggiovara ma purtroppo poco dopo l’arrivo in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere. Neppure il trattamento per ‘debellare’ lo choc è risultato utile a salvargli la vita. Pare appunto che l’uomo fosse affetto da altre patologie che avrebbero complicato ulteriormente la situazione sanitaria del 56enne.

Nonostante l’immediata richiesta di aiuto da parte dell’amico con cui si trovava la vittima e la catena dei soccorsi che subito si è attivata, infatti, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo, da quanto si apprende, viveva a Modena e si era recato oggi sulle colline di Castelvetro - al monte Tre Croci - per effettuare un’escursione in compagnia di un amico. Poco dopo, però, si è consumato l’imprevedibile tragedia.