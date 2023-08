Punto nascita, M5s critica: "Pd poco trasparente"

Il caso della mamma di Finale Emilia, che ha partorito la propria neonata Teresa in auto, sulla strada per Modena, diventa ennesimo motivo di scontro tra M5S e Pd dopo che lo stesso Pd ha chiesto "ai parlamentari modenesi di tutti i partiti di farsi interpreti presso il Ministro della Salute Schillaci affinché sia data la deroga al Punto nascita di Mirandola e siano trovate dalla Regione modalità operative per rendere effettiva ed efficace la risposta".

Un omissis del Pd sul fatto che "la Commissione Nascita regionale ha dato parere sfavorevole sulla riapertura del centro nascite a Mirandola per carenza di personale e significativi costi associati" fa insorgere gli esponenti pentastellati, Nicoletta Magnoni, consigliera comunale a Mirandola, la deputata Stefania Ascari e il coordinatore provinciale Massimo Bonora.

Una norma stabilisce, infatti, che l’equilibrio dei costi dei Punti nascita si raggiunge con 500 parti all’anno e il Distretto di Mirandola, pur contando circa 600 nasciteanno, a partire dal 2012 (segnato dal terremoto) ha visto calare drasticamente i primi ’vagiti’ al Santa Maria Bianca, tanto che nel 2022 – addirittura – hanno a malapena superato i trecento. "Questa situazione complessa – attaccano dal M5S – solleva interrogativi sulla completezza delle richieste avanzate dal Partito Democratico. Considerando che la Regione è guidata dallo stesso partito, e che le decisioni riguardanti i tagli ai servizi sanitari che hanno colpito Mirandola e le zone periferiche sono state prese internamente, è fondamentale affrontare la situazione in maniera trasparente".

"La complessità della situazione – proseguono gli esponenti pentastellati – è accentuata dal fatto che il Partito Democratico locale sta sollecitando l’intervento dei parlamentari di Modena, inclusi quelli appartenenti al Pd, presso il Ministro della Salute, allo scopo di invertire una decisione presa a livello regionale dallo stesso partito".

Questo il motivo che ha portato il Movimento 5 Stelle a distinguersi e deliberare "di non apporre la firma sulla lettera inviata ai parlamentari di Modena dal Partito Democratico in merito alla riapertura del Punto nascita". Immediata la replica della segretaria Pd di Mirandola Anna Greco che ammonisce: "L’atto regionale va letto nella sua interezza, perché contiene l’impegno ad attivare le condizioni tecniche, organizzative ed operative per la prosecuzione delle attività qualora la deroga venga concessa dal Governo. Qualcuno crede non sia così? Il passaggio governativo, con la decisione se concedere o meno la deroga, sarà utile anche per chiarire tutti questi aspetti.

Non è più il tempo dei rimpalli, quello che ci interessa – conclude la segretaria Pd – è pensare a soluzioni per i problemi".

