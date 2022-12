Punto nascita, rivolta nel Pd: "Stop inaccettabile"

E’ rivolta nella Bassa modenese. E a breve a sostegno del Punto nascita dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola sarà invitato anche Gino Paoli, il cui figlio Nicolò è nato a Mirandola nel 1980. Lo ha ricordato Leonardo Addabbo, introducendo l’ascolto della canzone "A Mirandola", ispirata al cantautore genovese dalle ore di attesa fatte in quel giorno in ospedale, un brano che ora è diventato il leitmotiv della protesta della Bassa contro l’Ausl e la Regione. Anche il Pd e lo schieramento di centrosinistra rappresentato dalle varie liste civiche locali hanno dunque rotto gli indugi e vanno ora all’attacco dei vertici della sanità regionale e dell’Ausl, dopo la decisione di sospendere l’attività di assistenza al travaglio-parto per un periodo imprecisato. La rottura, che segna anche il definitivo isolamento dell’Ausl rispetto al mondo politico locale, sebbene condivisa e difesa dalle organizzazioni dei medici, è stata segnata da un partecipato sit-in che si è tenuto ieri a Modena in via San Giovanni del Cantone, sede Ausl. Promosso da storiche e nuove figure del femminismo dell’Area Nord, il sit-in ha visto in prima fila come promotrici Margherita Novi, Antonella Baldini, Elena Malaguti, Katia Pedrazzoli, Franca Barbieri, Daniela Mazzali, Anna Greco, Marika Menozzi, Nazarena Bernardi, Alessandra Mantovani, Ornella Tibasti, Sonia Costi, Carla Farina, Patrizia Pugliese, Eleonora Costi, Francesca Donati, Paola Giubertoni. Dal coro di queste donne, cui si sono affiancati esponenti politici del Pd, da Paolo Negro a Roberto Ganzerli, rispettivamente capogruppo in Ucman e in consiglio comunale a Mirandola, è giunta la richiesta forte di "un piano, con tempi e date certe per la riapertura del Punto nascita del Santa Maria Bianca di Mirandola". "La manifestazione – è stato sottolineato nell’intervento di Antonella Baldini, già sindaca di Camposanto e oggi portavoce delle donne Pd area Nord – vuole dare voce e rappresentare la nostra totale contrarietà rispetto a quanto accaduto: la chiusura del Punto nascita, senza una data certa della sua riapertura, per noi è inaccettabile, così come per tutti i cittadini della Bassa. Si tratta di una chiusura incoerente e in contraddizione con gli impegni presi dalla Regione per la salvaguardia e potenziamento dell’ospedale. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà della sanità provinciale, regionale e nazionale, ma non può essere sempre la Bassa a pagare". "Quello che chiediamo – reclama a nome delle donne Margherita Novi – è che si facciano tutti i passi, a tutti i livelli, per garantire che il servizio venga mantenuto e potenziato". Contro le argomentazioni addotte dai vertici Ausl i manifestanti hanno portato l’esempio del vicino ospedale di Cento. "Il suo Punto nascita, con le stesse criticità di Mirandola, è aperto, grazie ad una solidarietà della rete provinciale che evidentemente in quell’Ausl ha saputo assicurare continuità e sicurezza. Va percorsa – è la richiesta – ogni opzione possibile che deve coinvolgere nel reperimento del personale tutte le risorse e potenzialità sul territorio".

Alberto Greco