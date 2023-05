"Punto nascita sospeso sindaco e Lega devono darne conto"

"Da sindaco di Mirandola e Lega molte polemiche, nessuna soluzione". Dopo l’attacco lanciato dal consigliere Lega Guglielmo Golinelli, per la smobilitazione della Sala Parto dell’ospedale Santa Maria Bianca col trasferimento di attrezzature e macchinari al Ramazzini di Carpi, ora è i Pd della Bassa modenese a rispondere con Paolo Negro, Roberto Ganzerli e Simone Silvestri. L’Ausl in una propria nota aveva cercato di smontare l’allarme dell’esponente leghista spiegando che l’iniziativa era stata assunta per far posto alla attività di chirurgia ginecologica. "È invece vergognoso che la Lega di Mirandola, che esprime il sindaco, - accusa il Pd - agisca come se non avesse responsabilità, poiché il Punto nascite è ‘sospeso’, in attesa dell’autorizzazione al funzionamento in deroga che spetta al governo Meloni. Dopo 4 mesi tutto tace e questo è un segnale preoccupante, di cui sindaco e il leghista Golinelli dovrebbero rendere conto". Tuttavia, anche i vertici del Pd della Bassa pare non abbiano gradito la decisione dell’Ausl e rivendicano che "tutto ciò che è stato spostato a Carpi deve tornare immediatamente a Mirandola" e sottolineano "la necessità che ogni attività riguardante il Punto nascita sia condivisa con il Comitato di Distretto".

Alberto Greco