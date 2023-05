"Punto nascite, vigileremo Rassicurazioni dall’Ausl"

Tende a spegnere i timori sul futuro dell’ospedale Santa Maria Bianca il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari. Dopo l’allarme lanciato dal consigliere leghista di Mirandola Guglielmo Golinelli circa il trasferimento al Ramazzini di Carpi di attrezzature e macchinari presenti presso la Sala Parto del nosocomio della città dei Pico (chiusa a mesi), Calciolari tranquillizza. E fa sapere di avere "chiesto alla direzione dell’Ausl di Modena di fare visita al nosocomio di Mirandola per poter comprendere direttamente la situazione e poter incontrare i professionisti che vi lavorano. Abbiamo avuto riscontro positivo e a breve pianificheremo la visita. Nel frattempo, è riconfermata nelle prossime settimane una riunione del Comitato di distretto (l’organismo territoriale istituzionale che si coordina con la Direzione di Distretto ndr) nella quale i sindaci si confronteranno con i primari sulle progettualità". Questo appuntamento, che vuole mettere a fuoco le criticità di una situazione determinata dalle tante difficoltà a reperire professionisti per reparti e servizi, dovrebbe servire nelle intenzioni a fugare ipotesi di ridimensionamento di prestazioni sanitarie e assistenza in Area Nord. Dall’Azienda Usl alla quale si è rivolto Calciolari conferma di "avere ricevuto rassicurazioni circa il fatto che il Punto nascite non sia smantellato (definitivamente, ndr) e che vi sia un continuo impegno per il reperimento di specialisti ginecologi; abbiamo ricevuto, ancora, rassicurazioni sul mantenimento dei canali di reclutamento che sono sempre aperti e la collaborazione tra professionisti di tutta la rete. L’Azienda Usl, poi, ha garantito il potenziamento di tutti i servizi territoriali che accompagnano la donna dall’inizio della gravidanza a tutto il periodo post parto, incluse visite a domicilio delle ostetriche".

Poi, un monito rispetto alle tante polemiche che si susseguono. "L’ospedale – afferma Calciolari – può vantare la presenza di direttori di struttura con équipe chirurgiche di grande valore professionale. Come Unione crediamo importante non venga ridotta la fiducia dei cittadini nell’ospedale e non si esiterà a prendere le distanze da ogni strumentalizzazione che tragga spunto dalle difficoltà che la sanità (territoriale e nazionale) sta attraversando".

