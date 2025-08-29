Punture di insetto, un’altra vittima: "Shock anafilattico imprevedibile"

"Non vi è modo di sapere se una persona può accusare una reazione anafilattica se non conoscendo bene la propria anamnesi e storia clinica. Molte persone che hanno avuto piccole reazioni locali e ‘normali’ alle punture ignorano che, per un qualche motivo, con l’ultima puntura il loro organismo è entrato in uno stato di potenziale reazione anafilattica che si scatena al successivo primo contatto con lo stesso tipo di veleno. Situazione che è accaduta anche ad alcuni apicoltori".

A parlare è Mauro Ferri, ex faunista della Provincia di Modena e veterinario dell’Ausl oggi in pensione, tra i promotori dell’evento ‘EntoModena’, nel direttivo del gruppo modenese di Scienze naturali. Ferri – che si è sempre occupato di problematiche legate a questi animali – intervenendo sul tragico decesso del modenese Luca Vincenzo Savoca, 56 anni, spiega come la reazione anafilattica sia molto complessa.

Dottore, come può la puntura di un insetto portare al decesso?

"La pericolosità è legata alla condizione allergica che alcune persone magari conoscono per una passata esperienza diretta, ma spesso ignorano di essere in quella condizione. Una persona non è allergica, ma può diventarlo per una serie di motivi che non sono spiegabili. Si tratta di una reazione allergica che scatena l’anafilassi: una risposta immunitaria straordinaria e massiccia che pone l’organismo in choc e, nel giro di pochi minuti, determina creazioni che possono risultare fatali se non si dispone di un certo presidio".

Sono tanti gli insetti pericolosi nel nostro territorio?

"Vespe, calabroni e api. Non ci sono altri animali che determinano questa situazione in Italia: né ragni, né serpenti né scorpioni. La pericolosità degli insetti è legata alle sostanze che iniettano ma può essere indotta anche da eventuali sostanze assunte, come farmaci ad esempio. Ci sono persone che hanno assunto tranquillamente un tipo di farmaco per anni poi l’organismo, per un meccanismo che non possiamo spiegare, individua come stimolanti queste reazioni anafilattiche proprio quei farmaci. In genere, in Italia, dalle dieci alle venti persone all’anno vanno soggette a questi fenomeni iniettati da animali come il calabrone. Si tratta di cose che purtroppo possono accadere: la sfortuna di questa persona era quella di essere in un posto poco raggiungibile in tempi immediati. Molte persone, trattate nell’immediatezza o quasi hanno un esito favorevole".

C’è un modo per prevenire l’attacco di questi insetti?

"Avere nidi di vespe o calabroni attorno a casa non è di per sé pericoloso. Vendono con approcci barbari alcuni insetticidi e abituano le persone a non riflettere: i calabroni possono, ad esempio, fare il nido in un’abitazione e se non vengono attirati quando si mangia all’aperto, la sera in genere restano nel loro favo. Sono predatori efficacissimi di vespe e dove ci sono calabroni, c’è una quantitià più bassa di assembramenti di vespe che è un termine collettivo per indicare tante specie simili. Il calabrone non è mai più grande di due centimetri, due centimetri e mezzo e si muove in piccoli gruppi. In genere il calabrone preferisce ruderi e abitazioni: in ambienti come quello in cui si trovava l’ultima vittima, possono essere più diffusi alcuni tipi di vespe che realizzano i propri nidi nelle cavità di animali lasciate vuote. Se ci si passa o ci si siede accanto, si può scatenare l’aggressione da parte dell’insetto in questione".