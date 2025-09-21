Pusher 32enne finisce in manette. In casa ketamina, coca e hashish

Spacciatore ‘seriale’ arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. Nazionalità italiana, 32 anni, il soggetto risulta ‘gravemente indiziato di plurimi episodi di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti’.

L’arresto è stato eseguito, in flagranza di reato, a seguito di perquisizione domiciliare e personale disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, che ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivi 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tra l’altro nel corso delle operazioni, presso l’abitazione dell’indagato, si è presentato anche un acquirente, subito intercettato dai militari.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari dell’arma, l’arrestato avrebbe ceduto, in più occasioni, sostanze come cocaina, Mdma e hashish a diversi assuntori della zona, operando in modo stabile e continuativo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza il giorno dopo l’arresto, ha così convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi nel comune di Castellarano, luogo in cui lo stesso manterrebbe la propria residenza anagrafica, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari di allontanarlo dal contesto sassolese, al fine di evitare la reiterazione dei reati ascrittigli.