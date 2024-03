Pusher ’pentito’ consegna le dosi

E’ stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish uno degli indagati della maxi inchiesta contro il traffico di droga condotta dai carabinieri. Il giovane, un marocchino 22enne nato in Italia, è stato raggiunto dai militari nella propria abitazione di Modena e, alla vista delle pattuglie, ha subito consegnato le dosi in suo possesso. Il ragazzo ha spiegato come quei grammi di sostanza fossero ad uso personale e ieri mattina, nel corso del processo per direttissima, il ragazzo – difeso dalle avvocate Maria Cecilia Ferraresi e Mary Larossa – è stato scarcereato. (Il pm aveva chiesto la misura cautelare in carcere). Il ragazzo, che avrebbe avuto un ruolo marginale nel gruppo di spacciatori, ha affermato davanti al giudice di aver capito la lezione e, uscito dall’aula, è scoppiato in lacrime. Ieri pomeriggio, è stato arrestato un altro giovane ricercato nordafricano all’interno del Novi Sad.