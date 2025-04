Pusher recidivo di nuovo in manette

Era già stato sorpreso nell’intento di spacciare droga a minorenni due mesi fa. Finito in manette, era poi tornato in libertà ma a quanto pare non ha mai pensato neppure lontanamente di porre un freno all’attività di pusher. Infatti lo scorso lunedì il giovane, un clandestino di 20 anni, è stato nuovamente arrestato dagli agenti della polizia locale e trasferito in carcere. A segnalare l’attività di spaccio agli operatori sono stati i cittadini di zona Costellazioni, dove appunto il 20enne è stato bloccato proprio mentre, dopo essersi spostato in monopattino nell’area verde nei pressi di una zona residenziale, vendeva hashish e cocaina ad un minorenne. A seguito della convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare in carcere.