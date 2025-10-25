Qual è la differenza tra femminicidio e omicidio di una donna? Lo studio della prof di medicina legale

Modena, 25 ottobre 2025 – La maggior parte dei femminicidi è classificabile secondo gli eventi che l’hanno preceduto: separazione/divorzio o gelosia/rifiuto, mentre gli omicidi di donne non femminicidi devono essere correlati a psicopatologia e/o tossicodipendenza dell'aggressore.

I femminicidi sono commessi prevalentemente da partner attuali o ex partner e sono caratterizzati da una violenza complessa, multiforme e altamente fisica. L'uso frequente di armi da taglio e metodi asfittici, spesso in combinazione con altre forme di violenza, riflette un'accresciuta intensità emotiva e un intento deliberato di controllare o annientare l'autonomia della vittima.

L’autodeterminazione delle donne: l’elemento crociale

Per superare i limiti dovuti alla mancanza di omogeneità nelle definizioni di femminicidio, la professoressa Rossana Cecchi, direttrice dell'istituto di Medicina Legale di Modena (recentemente ascoltata dalla Commissione Parlamentare sul ruolo della medicina legale nel contrasto del femminicidio) assieme ad altri colleghi nell'ambito di uno studio ha proposto una definizione medico-legale condivisa di femminicidio come "l'omicidio dovuto al mancato riconoscimento del diritto delle donne all'autodeterminazione".

Lo studio su oltre 1.200 omicidi

Cecchi e collaboratori hanno suggerito che, attraverso l'interpretazione di dati standardizzati, è possibile identificare i tratti distintivi del femminicidio, che potrebbero aiutare a distinguere il femminicidio dagli omicidi non femminicidi. Questo approccio è stato applicato con successo in uno studio monocentrico che ha valutato un totale di 1.238 omicidi femminili .

I medici legali hanno quindi approntato una raccolta di informazioni che indagano, seguendo un metodo scientifico condiviso, dalla storia dietro all’omicidio e il rapporto esistente tra vittima e carnefice, al tipo di lesioni riscontrata sul corpo della vittima, le armi e i mezzi che hanno prodotto le ferite, la zona del corpo e il numero di lesioni inferte, la causa della morte.

Il ‘no’ di una donna

“Siamo, quindi, partiti cercando di distinguere il femminicidio dall’omicidio di donna e lo abbiamo inquadrato come ‘l’omicidio perpetrato per la mancanza del riconoscimento del diritto all’autodeterminazione della donna”, in altre parole la donna viene uccisa perché dice no a una richiesta dell’omicida, o perché l’omicida non accetta una decisione presa dalla donna – spiega Cecchi –. Saranno femminicidi gli omicidi di donne che hanno espresso esigenze di emancipazione che vengono represse, come voler lavorare, studiare, non voler sposare chi decide la famiglia, oppure voler lasciare il marito, separarsi da un compagno. Anche il tradimento a cui segue l’omicidio va considerato femminicidio dato che appartiene alla sfera di libertà di scelta della donna”, illustra la direttrice dell'istituto di Medicina Legale di Modena.

Quando un omicidio di una donna non è femminicidio

“Gli omicidi di donna, non femminicidi, saranno le uccisioni dietro cui c’è la malattia della donna, oppure dalla patologia psichiatrica o la tossicodipendenza dell’omicida, perlopiù figlio della vittima, oppure le uccisioni in corso di rapina; tutte situazioni in cui non è l’autodeterminazione della vittima ad aver scatenato l’azione dell’omicida. Partendo da questa definizione abbiamo approntato una raccolta di informazioni che indagano, seguendo un metodo scientifico condiviso, dal movente dell’omicidio e il rapporto esistente tra vittima e carnefice, al tipo di lesività riscontrata sul corpo della vittima, i mezzi che hanno prodotto le ferite, la sede e il numero di lesioni inferte, la causa della morte”, procesue Cecchi.

Perché stabilire le differenze

L’obiettivo dello studio portato avanti da cecchi e dal suo team è di caratterizzare scientificamente il fenomeno e di distinguere il femminicidio dagli omicidi di donna, così da acquisire maggior conoscenza dei fattori di rischio che possono far presagire un futuro femminicidio ed aiutare le donne che patiscono violenza domestica e soprusi da parte di uomini, a prendere coscienza della situazione in cui si trovano e della sua gravità.

Come capire quando la violenza può evolvere in delitto

“E’ stato così appurato - sottolinea ancora la direttrice - che quando una donna viene colpita frequentemente al volto, alla bocca e al collo, specialmente se le lesioni sono molteplici, il rischio che il maltrattamento sfoci in un omicidio aumenta. Ciò corrisponde alla volontà di eliminare l’identità della donna e farla tacere, aspetti ben noti dagli esperti che si occupano di questa tematica. Il collo, sede maggiormente vulnerabile del corpo, è spesso interessato nell’atto finale mortale, anticipato da lesività sul viso, seni e pube”.

Quando una donna deve allarmarsi

“E’ importante far capire alle donne che quando un uomo mina la sua libertà, cercando di impedirle qualcosa colpendola, il mix può diventare fatale – sottolinea Cecchi –. E quest’uomo può essere anche il padre, lo zio, il fratello, o un estraneo. E’, infatti, importante sfatare il mito per cui l’omicida sia il partner e che alla base vi sia una devianza di tipo psichiatrico. Questo non emerge dalla letteratura, tanto meno dalla nostra casistica che consta di più di mille casi. Le donne devono stare particolarmente attente agli ex partner, non dare la possibilità di un ultimo colloquio a coloro che sono stati lasciati. In generale, devono rifuggire da chiunque cerchi di limitare il loro raggio di azione, la loro libertà”.

L’evento di sensibilizzazione

“Siamo molto soddisfatti che la legge in discussione attualmente abbia considerato nella definizione di femminicidio anche l’aspetto dell’autodeterminazione della donna, come da noi proposto alla comunità medico-legale internazionale – conclude Rossana Cecchi –. Siamo lieti di invitare tutti i modenesi ad un evento, organizzato per sabato 29 novembre, per commemorare la giornata contro la violenza sulle donne del 24 novembre, presso l’Auditorium Beccaria, alle ore 21, in cui sarà possibile ascoltare splendidi brani musicali suonati dalla Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri” e dagli studenti del Liceo Musicale “Carlo Sigonio”. Il concerto sarà preceduto da interventi di autorità che si impegnano nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio, e un mio intervento in cui parlerò della nostra ricerca e dell’esperienza sulla violenza domestica, maturata presso l’Aou di Modena. Il tutto in un’ottica di sensibilizzazione delle coscienze delle donne rispetto ai fattori di rischio da attenzionare e di conoscenza delle numerose risorse cittadine a cui poter ricorrere per chiedere aiuto”.