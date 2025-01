"Quali piante saranno abbattute?"

"Abbiamo già subito in passato grossi errori dell’Amministrazione nella gestione del verde pubblico, per questo scegliamo di intervenire con un’interrogazione per capire come stanno le cose e soprattutto per chiedere che certe cose non si ripetano più". Federica Boccaletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia interviene a seguito della recente notizia dell’abbattimento a Carpi di 48 piante. "La scorsa estate, in piena stagione nidificatoria dell’avifauna e in pieno rigoglio vegetativo abbiamo assistito all’abbattimento di ben 39 alberi ad alto fusto, nonostante fossero stati classificati come pericolosi già dal mese di gennaio, a seguito di ispezioni visive e strumentali. Ciò significa che l’Amministrazione – sottolinea Boccaletti – avendo ritardato l’abbattimento di vari mesi, ha deciso di procedere, in pieno periodo estivo, in contrasto con il Regolamento del verde dell’Unione delle Terre d’Argine e mettendo a rischio l’avifauna, nonostante la stessa sia tutelata da norme nazionali. Situazione, peraltro, che si era già verificata nell’estate del 2020 quando sulla tangenziale Losi e su via Cattani vennero abbattuti 48 pioppi cipressini".

Al fine di "evitare che si possano ripetere simili gravi errori – aggiunge la consigliera – abbiamo depositato un’interrogazione in Consiglio per chiedere alla Giunta in quali zone si trovino gli alberi che saranno abbattuti, quale sia l’esito del monitoraggio dei vari esemplari nel dettaglio e, infine, quali siano le tempistiche previste per le operazioni di abbattimento". La notizia era stata data dall’assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli: "I 48 esemplari considerati altamente instabili saranno abbattuti e si procederà alla sostituzione".