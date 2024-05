Qualità della vita per bimbi e anziani. La nostra provincia non brilla

Senza infamia e senza lode. Gradino dopo grandino, la nostra città si muove tra luci e ombre, senza mai toccare né il fondo né gli apici più alti della classifica. A metterlo nero su bianco sono i risultati della quarta edizione della rilevazione sul benessere delle diverse fasce d’età in Italia, anticipata al Festival dell’Economia di Trento e uscita in versione integrale sul Sole 24 Ore.

Lente di ingrandimento alla mano, la nostra provincia si è posizionata al trentatreesimo posto (su 107) per quanto riguarda la qualità della vita dei più piccoli, 24esima nella classifica riguardante i giovani e 46esima, infine, per quella riferita al benessere degli anziani. Ogni graduatoria è composta da 12 indicatori, che riescono a "mettere a fuoco" alcuni diversi aspetti ritenuti fondamentale per il benessere delle diverse generazioni. In nessuno di questi, Modena risulta tra le prime o le ultime tre posizioni, ma ha comunque collezionato risultati su cui è importante riflettere.

A partire dal mondo dei bambini: la nostra città afferra il quinto posto per quanto riguarda l’indicatore ’Verde attrezzato’ (mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo) e il nono posto, invece, per quanto riguarda l’indicatore ’Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia’. Ventitreesimo posto, invece, riguardo il numero di pediatri (professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni), mentre la città scivola in basso per quanto riguarda i Progetti pnrr per l’istruzione (74°) e gli edifici scolastici con la palestra (93° su 107).

Capitolo giovani: ventiduesimo gradino per aumento dei resideti 18-35enni tra il 2023 e il 2024.

Al 35esimo posto, invece, per quanto riguarda il numero di laurati (in % su popolazione 25-39 anni) e al sesto posto nell’indicatore "trasformazioni a tempo indeterminato". Al 27° posto per quanto riguarda la disoccupazione giovanile.

E gli anziani? La città aggancia la 36esima posizione nell’indicatore "speranza di vita a 65 anni"

ma scivola all’87esima per quanto riguarda il numero di infermieri non pediatrici. Cinquantesimo posto nell’indicatore "persone sole" (in % su popolazione 65 anni e più) e 57esimo gradino riguardo i posti letto disponibili ogni mille over 65 nelle rsa.

g. d. c.