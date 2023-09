"Quando a Pavullo nuotavano gli squali"

Può sembrare molto stravagante sentire parlare di ‘fossili di squalo’ ritrovati nei dintorni di Pavullo; eppure, come spiegato in una recente pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Palaios, uno studio guidato da Unimore avrebbe portato proprio a questa curiosa conclusione.

Era infatti il 2019 quando il dottor Riccardo Rondelli dell’Università di Modena e Reggio ritrovò nella frazione di Castagneto alcune vertebre fossili di forma discoidale provenienti da un affioramento di argille varicolori. Inizialmente, i reperti - rinvenuti tutti a pochi centimetri di distanza - furono attribuiti ad un unico esemplare di ittiosauro, un gruppo di grandi rettili marini appartenenti all’epoca Mesozoica. Ma il recente e approfondito studio, portato avanti con la collaborazione dell’Università di Firenze, di Padova e del Museo di storia naturale di Stoccarda, ha descritto nel dettaglio come i reperti appartengano in realtà a due specie marine distinte: un ittiosauro e uno squalo. "La presenza dei resti di questi due predatori così strettamente associati è molto inusuale - spiega Unimore in una nota -, soprattutto per l’Appennino settentrionale, in cui fossili di vertebrati sono piuttosto rari. L’analisi della matrice di entrambi gli esemplari - tuttavia - ha confermato che si sono fossilizzati nel medesimo ambiente, una piana abissale caratterizzata dalla deposizione di particolari composti polimetallici (manganese e ferro)". Allo squalo, dei reperti ritrovati, apparterrebbe un blocco di otto elementi articolati. Esso è attribuito alla famiglia Anacoracidae, un ramo estinto dell’ordine dei lamniformi (di cui molti rappresentanti tuttora popolano i nostri oceani); le dimensioni dell’esemplare sono state stimate intorno ai 4 metri di lunghezza. Intorno ai ritrovamenti, peraltro, sono state osservate piccole gallerie nel sedimento "probabilmente prodotte da invertebrati marini attirati dalla decomposizione della carcassa sul fondale". L’ittiosauro si pensa invece potesse raggiungere i 6 metri di lunghezza; dei reperti rinvenuti nel 2019, sette elementi isolati apparterrebbero proprio a questa specie. A portare avanti lo studio sono stati i dottori Giovanni Serafini e Riccardo Rondelli, insieme al professor Cesare Andrea Papazzoni di Unimore. Dall’ateneo di Firenze ha collaborato la professoressa Silvia Danise, da Padova il dottor Jacopo Amalfitano e, infine, dal museo di Stoccarda la dottoressa Erin Maxwell.

Non deve stupire la presenza di fossili marini in Appennino: cinque milioni di anni fa, l’area ora occupata dalla Pianura Padana era coperta da acqua marina. ‘emersione degli Appennini e delle Alpi determinò un apporto di sedimenti che vennero depositati nel bacino.

r. p.