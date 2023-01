Quando a Rovereto dopo il sisma disse: "Rimanete fraterni e solidali"

"Rimanete saldi nella fede!". Le parole chiave del testamento spirituale di Papa Benedetto XVI ci riportano alla mente quelle che il Pontefice pronunciò il 26 giugno 2012 a Rovereto di Novi, nel cuore delle terre scosse dal sisma: "Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale, e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione". La visita del Papa, ad appena un mese dal drammatico terremoto, fu una sorpresa e un dono: vederlo lì, fra le case e i cuori feriti, non sembrava neppure vero. Eppure – come rivelò egli stesso – fu proprio Papa Benedetto a chiedere di poter venire qui: "Ho sentito in modo sempre più forte il bisogno di venire di persona in mezzo a voi", disse. Al suo fianco monsignor Georg Gänswein e monsignor Francesco Cavina, all’epoca vescovo di Carpi.

Papa Benedetto arrivò in elicottero verso le 10 e fu subito accompagnato sul sagrato della chiesa di Santa Caterina di Rovereto al cui interno, pochi giorni prima, aveva perso la vita il parroco don Ivan Martini, mentre cercava di portare in salvo la statua della Madonna. Pronunciò poi il suo discorso al centro di un piccolo incrocio che in quel momento divenne come la piazza più grande del mondo. E consegnò a tutti un messaggio di sollievo e di speranza: "Non siete e non sarete soli", disse, ricordando il salmo 46, "Noi non tremiamo se trema la terra". Nella sua visita lampo (rimasta l’unica in Emilia Romagna), Papa Benedetto venne accolto da Franco Gabrielli, allora capo della Protezione Civile e da Vasco Errani, presidente della Regione: dopo il suo intervento, salutò tanti ‘testimoni’ del dramma del terremoto, parroci, famiglie, volontari, anche i clown impegnati nel donare un sorriso ai bimbi ricoverati, che gli regalarono un naso rosso. Avrebbe dovuto incontrare una ventina di persone, e invece si trattenne a lungo a stringere mani e lasciare parole di fiducia e rinascita.

La visita divenne come un incontro di famiglia e resta come un ricordo incancellabile. Lo ha sottolineato anche Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena: "Il suo invito alla ricostruzione, citando le Scritture furono di sprone per le istituzioni e per tutti i cittadini. Così come il riferimento al Buon Samaritano del Vangelo che non passa indifferente davanti a chi è nel bisogno, ma, con amore, si china, soccorre, rimane accanto, facendosi carico fino in fondo della necessità dell’altro. Un insegnamento che io – chiude il primo cittadino – come tanti, ho portato nel cuore e, nel ruolo istituzionale che ricoprivo allora in Regione, ho cercato di tradurre in opere concrete".

