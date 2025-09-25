Quando Cardinale era Libera. Coraggiosa voce antifascista nel film sulla Resistenza in città

Affascinante, magnetica, bellissima, cinquant’anni fa Claudia Cardinale, morta a 87 anni dopo una lunga carriera, trascorse vari giorni a Modena e nella nostra provincia per le riprese di "Libera, amore mio", di Mauro Bolognini. Dramma storico ambientato nel ventennio fascista e negli anni della guerra, il film racconta del coraggio di una donna, Libera di nome e di fatto (interpretata appunto da Claudia Cardinale), figlia di un anarchico esiliato a Ustica, che protesta contro il regime e da Roma viene inviata al confino, insieme al compagno Matteo, prima a Livorno, poi a Modena. La sua voce e il suo impegno non si spengono: durante la Resistenza, Libera è al fianco dei partigiani ai quali fornisce armi, e il figlio Carlo milita pure nella lotta di Liberazione. Terminata la guerra, Libera scopre che l’ex funzionario, compromesso con il regime, è stato chiamato a rivestire un ruolo nella pubblica amministrazione, quindi fa sentire ancora la sua indignazione. Ma viene uccisa da un cecchino.

Il soggetto del film era di Luciano Vincenzoni, le musiche furono composte da Ennio Morricone, i costumi furono firmati dal grande Piero Tosi: nel cast, oltre a Claudia Cardinale, tanti grandi attori come Philippe Leroy, Adolfo Celi e Bekim Fehmiu. Le riprese si svolsero nel 1973 a Modena, a Soliera e anche in località vicine come Scandiano. In particolare, come ricordano anche vari siti di ‘cineturismo’, fra le location si riconoscono piazza Grande, cuore della lotta antifascista, e il complesso Santa Chiara di Rua Muro che nel film era il commissariato dove Libera viene convocata dal commissario Testa. In via San Giacomo era stato individuato il palazzo in cui Libera e il compagno si erano trasferiti dopo aver lasciato Livorno. Scene adrenaliniche furono girate anche al Ponte dell’Uccellino che venne fatto saltare (ovviamente solo nella finzione cinematografica) da Libera e dal compagno di militanza. All’epoca Claudia Cardinale era già molto famosa, "Il bell’Antonio", "Rocco e i suoi fratelli", "Il Gattopardo", "8 ½" l’avevano proiettata nell’olimpo delle grandi attrici italiane, quindi la sua presenza a Modena suscitò grande curiosità. "Libera, amore mio" uscì nel 1975, due anni dopo le riprese, per problemi di censura ideologica ma, nonostante il cast di pregio e la produzione di primo piano, non ottenne grande successo in sala. Resta tuttavia come un importante affresco del periodo fascista e della lotta partigiana che potrà essere utile riscoprire.

Stefano Marchetti