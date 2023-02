"Quando essere strappati all’amore è l’unico modo per sopravvivere"

Il dolore di essere madri e figli nella Bosnia sconvolta dalla guerra: questo il tema portante di ‘Mi limitavo ad amare te’, il libro che Rosella Postorino presenterà domenica alle 17.30 al Bper Banca Forum Monzani di Modena. "Il mio è un romanzo, sì, ma ispirato alle storie vere dei bambini di Bosnia, prima orfani in patria e poi profughi in Italia – racconta Rosella –. Nel 2019 ho letto online un articolo che riguardava i bambini di un orfanotrofio di Sarajevo che nel 1992 sono stati costretti partire per fuggire alla guerra. Alcuni avevano i genitori e non sono riusciti ad avvertirli. A volte essere strappati all’amore è l’unico modo che abbiamo per sopravvivere". Un romanzo di formazione e di guerra sull’"inconveniente di essere nati". Segnati da una tragedia che scuote l’Europa e manda in pezzi il loro mondo, i tre giovani protagonisti del romanzo stringono un legame tormentato e imprescindibile, che durerà per sempre. Nelle pagine di Rosella Postorino si legge una riflessione sulla facilità di compiere e di subire il male, sulla lealtà e sul tradimento, sulla sconfitta e sul riscatto, su quanto sia incredibile la pulsione di vita che perdura a dispetto di tutto. "Per scrivere questo testo – spiega l’autrice – mi sono documentata, ho letto i giornali dell’epoca, parlato con quelli che erano al tempo i bambini bosniaci, con i genitori. Tutto si è sedimentato in me e ho creato dei personaggi che sono di invenzione ma ognuno ha qualcosa che mi appartiene: la devozione di Omar verso la madre, l’ansia di riscatto di Danilo, l’irruenza di Nada". "Il titolo, ‘Mi limitavo ad amare te’, è il verso di una poesia di un poeta bosniaco Izet Sarajlic: ‘Cerco la strada per il mio nome’. Questi tre bambini, che seguiamo per 20 anni, creano tra di loro un legame fortissimo e il viaggio su quel pullman è lo spartiacque della loro vita. Quei versi sono collegati al romanzo: quando la Storia e gli eventi ti travolgono, la sola cosa che gli esseri umani sono capaci di fare è amare e aggrapparsi alle relazioni che hanno". Ingresso libero, prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it.

Maria Silvia Cabri