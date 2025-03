Quando il gioco degli dei dà vita al poema dell’Iliade

In scena domani sera al Teatro del Popolo alle ore 21.00 "Iliade. Il gioco degli dei", spettacolo liberamente ispirato ai versi di Omero, portato sul palco dalla compagnia napoletana Nuovo Teatro per la regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, coprodotta con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Con Alessio Boni e Antonella Attili, attrice nota al pubblico teatrale, televisivo e cinematografico, e con Haroun Fall - Jun Ichikawa – Liliana Massari – Francesco Meoni - Elena Nico - Marcello Prayer. Spettacolo recente realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, l’Iliade è un classico che molti conoscono.

"Quella raccontata – spiegano i registi che hanno lavorato sul testo di Francesco Niccolini liberamente ispirato all’opera di Omero - è una storia eterna, che supera le epoche storiche e non smette di dimostrare la sua attualità. Dal racconto della guerra con i suoi orrori al legame tra la violenza e il potere, Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono mossi dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla, capricciosi, vendicativi, disumani: sono gli dèi immortali, e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre. In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dèi capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro.Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore".

Alberto Greco