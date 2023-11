Quando il teatro è nella mente: "La nostra recita è itinerante, portiamo in giro il pubblico"

Quando il teatro è nella testa, per farlo bastano un foglio di carta e una penna. E il palcoscenico può diventare una strada, una stanza d’hotel, la metropolitana, un museo o, nel nostro caso, il volto sconosciuto del ‘Teatro’: è questo il titolo della performance itinerante ideata dal duo italo-australiano Renato Cuocolo (alla regia) e l’attrice Roberta Bosetti che porterà- da stasera al 17 dicembre - 20 spettatori alla volta, muniti di audio-guide, a passeggio per i corridoi, dietro le quinte, sul palco ma anche nelle stanze più nascoste del Teatro Storchi di Modena. Perché?

"Per attraversare e affrontare un ‘altrove’ nella nostra realtà, senza elementi di finzione, imparando a guardare quello che ci circonda con occhi differenti", spiega Cuocolo. Quella della ‘passeggiata esplorativa’ è una pratica che il duo porta avanti dal 2013 con numerose performance, tra le più famose ‘The Walk’ o ‘Underground’, che negli anni hanno coinvolto un numero enorme di spettatori, in paesi e latitudini del tutto differenti: dal Giappone agli Stati Uniti, all’Italia.

Cuocolo, cosa vi hanno fatto scoprire queste vostre ‘passeggiate esplorative’?

"Sicuramente un rapporto nuovo con lo spettatore che, non più immobile, camminando si attiva, esce dalla sua comfort zone e mette in azione sensi differenti. Per noi realtà e finzione si sovrappongono: percorrendo luoghi reali - che siano un museo, la metropolitana o, adesso, il teatro inteso come edificio - poniamo lo spettatore in una situazione di ‘ascolto differente’. Scardiniamo la sua abitudine con una performance intima e personale nella quale Roberta, allo stesso tempo persona e personaggio, parlando dei piccoli problemi quotidiani della nostra vita parla a tutti; una consapevolezza che abbiamo maturato negli anni, proprio grazie all’incontro diretto con gli altri".

Parlate dei luoghi delle vostre performance come di ‘trappole di realtà’. Cosa significa?

"Per noi fare uno spettacolo è molto difficile, ma anche molto semplice: ci servono una penna e una biro. Il resto è dato da un guardarsi intorno, dall’osservare con occhi nuovi certi elementi ed edifici, noi non dobbiamo costruire niente. Dal domandarsi e cercare risposte. Fino a sabato eravamo al Museo del Novecento di Milano con ‘Exhibition - Roberta al museo’: il museo non era la scenografia ma la nostra trappola per la realtà, così come l’edificio dello Storchi nel caso di ‘Teatro’: luoghi che diventano ancor più reali, che non sono solo un fondale. Il nostro sforzo sta nell’inventare nuovi modi di usare i luoghi a cui siamo abituati, negli anni sono stati anche case o stanze d’hotel, lasciando il ‘conosciuto’ per affrontare viaggi inediti".

Cosa significa per voi portare questa esperienza proprio dentro un teatro?

"Rientrarci alla nostra maniera, con il nostro modo e il nostro linguaggio, dopo tanti anni di ‘teatro senza teatri’, è una grande soddisfazione. E’ il cerchio che si chiude".