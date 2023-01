"Quando la casa racconta la tua storia"

di Maria Silvia Cabri

Sarà una strepitosa Ivana Monti a portare in scena stasera alle 21 al Teatro Michelangelo di Modena lo spettacolo ‘Una vita che sto qui’, di Roberta Skerl, regia Giampiero Rappa. Le periferie del mondo si assomigliano tutte e Milano non fa eccezione. In una di queste case abita Adriana Rastelli, la protagonista interpretata dall’attrice italiana. Ha appena ricevuto una lettera dall’Aler, l’Azienda Lombarda Edilizia Popolare, che l’avvisa di un prossimo e temporaneo trasferimento in attesa di riqualificare il quartiere, prima di poter tornare alla sua vecchia casa. Vecchia quanto lei ormai ottantenne, consapevole che se si allontanerà dalla casa in cui è cresciuta non tonerà più. A questo pensiero la assale la malinconia, la rabbia.

"È una rabbia intrisa di spontanea e innocente comicità quella con cui la protagonista rievoca la propria vita – racconta Ivana Monti – in un testo dove le voci del presente e del passato si mischiano. Adriana racconta una storia minima, la sua, che si intreccia con la grande storia che segue sullo sfondo le sue vicende personali". Si ride, ci si immedesima, si ricorda, si riflette. "Per Adriana – prosegue l’attrice che le dà corpo e voce mediante il dialetto milanese - quella casa è il suo regno, il suo rifugio, ma soprattutto il luogo dei ricordi: l’infanzia, la guerra, i primi amori, il rapporto con i propri genitori, la nascita del figlio, un matrimonio purtroppo non felice".

La troviamo qui questa donna, in questa abitazione, rimasta ferma agli anni Settanta, pulita, ma ormai logorata, "però potevo darci una pitturata prima di andarmene", tra pochi scatoloni chiusi e molti altri aperti, segno che Adriana, in fondo, non è ancora pronta per lasciare la casa. Il tempo però stringe. Potrebbero arrivare da un momento all’altro quelli dell’ALER, è meglio sbrigarsi, non farsi trovare impreparati. Allora via, di corsa a sistemare vecchi souvenir e altri oggetti incartati o ancora da imballare. Nel piegare i vestiti da portare con sé Adriana ritrova quelli che indossava sua madre, compaiono i guanti del padre e il primo pigiamino del suo bambino, ma soprattutto riemergono i ricordi del passato.

Un passato che fa risalire anche la rabbia di Adriana che è infatti arrabbiata con tutti: con il vicino di casa straniero "sono dappertutto ormai", e in particolare con chi la sta collocando in un’altra zona di Milano di cui lei stessa non ricorda il nome, non tanto per l’età avanzata quanto per un meccanismo di rimozione che la vuole tenere ancorata al centro della sua casa, o meglio della scena.