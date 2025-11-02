Quando la danza è gioia. L’étoile Manni al Comunale

Elegantissima e fulgida stella, Nicoletta Manni ha ‘conosciuto’ la danza già piccolissima: "Sgambettavo già poco dopo aver appreso a camminare", ha raccontato in un’intervista a Qn Weekend. E ha mosso i primi passi di danza nella scuola diretta dalla mamma: "Al mio primo saggio avevo due anni e mezzo. Mi infilavo nelle lezioni dei bambini più grandi e ovviamente davo loro fastidio. Quando poi ho chiesto alla mamma di andare a Milano per proseguire gli studi, la scelta di danzare è divenuta una decisione definitiva". Aveva 12 anni quando venne ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala dove si è diplomata nel 2009. Dopo un periodo nello Staatsballet di Berlino, nel 2013 è entrata nel corpo di ballo della Scala, ne è divenuta prima ballerina nel 2014 e due anni fa è stata nominata étoile: il sovraintendente Meyer, insieme al direttore del corpo di ballo Manuel Legris, lo hanno annunciato ufficialmente al termine del balletto ’Onegin’, dove Nicoletta aveva danzato accanto a Roberto Bolle.

"Certo, la danza richiede impegno, e noi seguiamo la disciplina degli atleti – ha confidato –. Ma a me la danza fa stare bene: non l’ho mai vissuta come un sacrificio, ma come una passione". E in lei c’è ’La gioia di danzare’, come è il titolo del suo libro autobiografico e del gran galà che stasera alle 20.30 la porterà sul palco del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Accanto a lei il marito Timofej Andrijashenko, primo ballerino lettone della Scala, e un gruppo di colleghi scaligeri di fantastico talento, la prima ballerina Alice Mariani e i solisti Domenico Di Cristo, Maria Celeste Losa, Gabriele Corrado, Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni ed Emanuele Cazzato.

Il programma di questa serata d’onore viaggerà dai raffinati brani della tradizione accademica alle sperimentazioni (che ormai sono divenute ‘classici’) dei padri del balletto moderno Maurice Béjart e Roland Petit, fino a lavori di autori di oggi quali David Dawson, direttore dell’English National Ballet, Massimiliano Volpini, direttore del Balletto dell’Opera di Zagabria, e dei coreografi Patrick de Bana, Gianluca Schiavoni e Matteo Levaggi. Nicoletta e Timofej danzeranno insieme il ’Grand Pas Classique’ di Viktor Gzovskij, il duetto dalla ’Carmen’ di Roland Petit e ’Beddrha ci dormi’ firmato da Patrick de Bana sulle musiche di Paolo Buonvino, un omaggio dell’étoile alla sua terra salentino. Vedremo anche il sempre toccante passo a due del cigno bianco dal ’Lago dei cigni’ di Petipa-Cajkovskij e il ’Largo’ di Matteo Levaggi sulla Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach.