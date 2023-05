Quando la musica fa da medicina per chi è fragile

L’Associazione Musicale e Scuola di Musica Il Flauto Magico, presieduta da Laura Cattani e attiva nell’ambito dell’educazione musicale da trent’anni sul territorio di Modena e provincia, ha avviato in convenzione con ASL Modena percorsi di tipo musico-terapeutico per bambini e adolescenti in carico ai servizi di Neuropsichiatria ed il progetto è stato presentato ieri al Palazzo dei Musei, con la presenza del Vicesindaco del Comune di Modena Gianpietro Cavazza, della Consigliera Provinciale e Sindaca di Formigine Maria Costi, di Manola Cottafava Presidente di Disprassiamo e Marisa Amato di Associazione Bloved. Il team operativo dell’Associazione, guidato da Lorenzo Ricci e costituito un’équipe di musicoterapeuti specializzati, tra cui psicologi, pedagogisti e TeRP, opera da anni attraverso l’utilizzo della musica come strumento salutogenico e terapeutico, a beneficio di bambini e adolescenti con fragilità emotiva, disturbi del neuro-sviluppo o disabilità. Il progetto sarà anche presentato nell’ambito della Festa della Musica con un’attività seminariale stasera alle ore 20.30 nel Loggiato del Castello di Formigine.