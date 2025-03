Quando la politica diventa un gioco di ruolo

Gioco, educazione, democrazia locale: tre parole che sono le fondamenta del nuovo progetto dell’Amministrazione Comunale di Fiorano. Nata sulla scia del Consiglio Comunale dei Ragazzi, "In Comune: a scuola di democrazia locale" è un’esperienza innovativa voluta fortemente dalla giunta, in particolare dal sindaco Marco Biagini, e dal Servizio Istruzione. L’obiettivo: educare le giovani generazioni, gli alunni delle scuole medie fioranesi, alle dinamiche quotidiane della politica locale, favorendo la partecipazione politica e contrastando in prospettiva l’astensionismo.

Il percorso si articola in tre fasi: introduzione alla cittadinanza attiva e ai servizi comunali, le elezioni e il ruolo degli organi del governo comunale, simulazione di una seduta consiliare grazie al pionieristico gioco di ruolo "Delibera". Il cuore pulsante del progetto è quest’ultimo momento interattivo, nel quale gli studenti medesimi hanno impersonato i ruoli al centro dell’Amministrazione: sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e di minoranza ma anche dirigenti tecnici.

Elemento distintivo è, poi, la capacità di integrare le linee di mandato 2024-2029 (votate dal Consiglio nella prima seduta dello scorso giugno) nelle attività del gioco: i ragazzi sono stati messi alla prova con cifre concrete, da suddividere tra i vari settori con scelte condivise fra di essi.

"Già all’indomani delle elezioni - commenta il primo cittadino di Fiorano - guardando anche i dati sull’astensionismo giovanile, ci eravamo prefissati di lanciare un progetto che in qualche modo ricalcasse i caratteri del Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’idea è quella di rinverdire la pratica dell’educazione civica nelle scuole e far partecipare i nostri ragazzi rispetto all’essere responsabilizzati alla ‘cosa pubblica’.

Grazie all’Ufficio Scuola e a Casa Corsini, abbiamo messo in piedi una rassegna scolastica che si amplierà, possibilmente, anche all’altro Istituto Comprensivo fioranese nell’ambito delle scuole medie.

Gli alunni hanno potuto affrontare sfide e problemi reali, con differenti scenari: hanno dibattuto sulla spesa per l’aumento dei posti nei nidi comunali, hanno parlato della possibile attuazione di un Ufficio Europa, hanno addirittura provato a dare soluzioni al Bilancio.

Siamo orgogliosi di questo primo passo verso una maggiore consapevolezza per la politica locale: l’auspicio è che in un futuro prossimo, gli amministratori di Fiorano saranno gli stessi studenti a cui abbiamo sottoposto il progetto".