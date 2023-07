Quando l’amore è follia Viaggio nel repertorio barocco

"L’amore è la più saggia delle follie", sentenziava Shakespeare. E "quando l’amore non è follia, non è amore", aggiungeva Calderon de la Barca. Insomma, l’amore non è bello se non ha anche un pizzico di sano impazzimento: del resto, si dice che innamorarsi (davvero) sia come perdere la testa.

E proprio di follie d’amore ci racconta il concerto (a ingresso gratuito) che gli Amici della musica proporranno stasera alle 21.30 nel cortile d’onore della Rocca Rangoni di Spilamberto: "Il Pazzo e la Pazza" si intitola questo viaggio nel repertorio napoletano fra Seicento e Settecento, proposto da alcuni grandi specialisti del barocco, il contralto Candida Guida e l’Ensemble Alraune, con Augusto Gasbarri al violoncello, Fabiano Merlante alla tiorba e alla chitarra barocca, e Mario Sollazzo al clavicembalo.

Le creazioni operistiche o da camera dell’epoca barocca erano disseminate di scene di follia amorosa. "E nelle musiche di autori come Andrea Falconieri, Pietro Antonio Giramo o Francesco Alborea si colgono tante influenze, dal mondo della commedia dell’arte, della musica popolare o della poesia classica – sottolineano gli Amici della musica –. Guardando in avanti, si intuiscono già i primi elementi dell’opera buffa, con l’inconfondibile nota di ironia del teatro napoletano".

Durante la serata, quindi, ascolteremo un botta e risposta a suon di musica tra due innamorati che impazziscono a tal punto da arrivare ad uccidersi: ne rimane vivo uno solo che, ancora attonito nel suo mal d’amore, vaga come Orfeo in cerca della sua Euridice.

s. m.