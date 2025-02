Quando Lapo Elkann lavorava in viale Ciro Menotti

Lapo Elkann arrivò a Modena alla fine degli anni Novanta, dopo un periodo alla Piaggio di Pontedera, dove era stato assunto con un contratto da metalmeccanico. In viale Ciro Menotti lo ricordano ancora in molti. Lavorava nel reparto marketing della Maserati.

Erano gli anni del Gruppo Ferrari-Maserati, nato per idea di Luca di Montezemolo. Una intuizione che si rivelò vincente e che permise al Tridente di ristrutturare completamente la fabbrica, compreso lo stupendo show room disegnato da Ron Arad su idea di Antonio Ghini. Soprattutto diede a Maserati la possibilità di poter acquistare ad un prezzo concorrenziale i meravigliosi motori V8 di Maranello, intorno ai quali vennero progettate vetture di grande successo e qualità come la Quattroporte e la GranTurismo.

Lapo Elkann passò in Maserati quattro anni e mezzo, poi entrò in Fiat per occuparsi della promozione aziendale e della comunicazione, in un momento nel quale la Casa di Torino viveva una fase di grande crisi per assenza di modelli e di immagine. Il fratello John nel 2004 lo nominò responsabile della promozione per i 3 marchi, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Lapo intuì che il marchio Fiat soffriva di un enorme problema di comunicazione, soprattutto nel rapporto coi giovani.

Il primo exploit del suo talento fu al Motorshow di quell’anno, dove fece realizzare uno stand completamente nuovo, pieno di colori, musica e di gadget, come ad esempio la felpa bianca con il marchio della casa automobilistica, indossata pubblicamente in prima persona e la Fiat Doblò giallo-nero-verde della nazionale jamaicana di bob, che divenne il simbolo della ripartenza del marchio.

Poi arrivarono la nuova 500 e altri successi. Se ci fosse in giro un qualche Lapo Elkann provi a presentarsi in portineria in Viale Ciro Menotti 322, ce ne sarebbe un gran bisogno.

Stefano Bergonzini