"Quando passano pare il terremoto"

"Nel 2000 feci un esposto in cui segnalavo che già allora passavano mezzi pesanti che creavano problemi sia per noi residenti sia per la viabilità". Lo sottolinea Giuseppe Sighinolfi, che si occupa della vicenda da 25 anni. "Abito a un metro dalla strada e, quando passano i camion, mezzi fino a 45 tonnellate, sembra ci siano dei terremoti: ho la casa piena di crepe. Qualche anno fa un residente chiese al Comune di Modena di attivare un servizio autobus, ma il Comune rispose che non era possibile perché gli autobus non riuscivano a transitare nella via. Eppure, noi ci troviamo a fare i conti, giorno e notte, con camion pesanti".