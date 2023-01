"Quando piove il cortile della scuola si allaga: il Comune intervenga"

Cornicione di lamiera volato via per il vento dei giorni scorsi, la scuola Menotti di Villanova è stata costretta a chiudere l’ingresso principale: gli alunni fino a ieri sono entrati da un altra parte, "ma per quanto si protrarrà questa situazione?", si chiedeva il comitato genitori che ha sollecitato il Comune. E tra giovedì e ieri il cornicione è stato ripristinato. Da oggi l’ingresso dovrebbe essere di nuovo accessibile. Rimane ora, prosegue Daniele, del comitato genitori, "il problema dell’area cortiliva che si allaga quando piove. I bambini si bagnano le scarpe e rimangono così fino alle 16.30. Io ho una bambina che da cinque anni frequenta la scuola e nonostante le ripetute segnalazioni non è mai stato fatto niente". Dal Comune spiegano che "nei mesi scorsi son stati realizzati nel cortile cinque grossi condotti drenanti. L’intervento verrà concluso più avanti con le condizioni climatiche adeguate".

g.a.