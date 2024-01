Quando saltò in aria la villa a Maranello

L’episodio di Rovereto ha diverse analogie con quanto accaduto nella sera del primo febbraio 2015 a Maranello dove in viale della Resistenza un appartamento fu devastato dallo scoppio di una bombola di Gpl che alimentava una stufa. Era riunita la famiglia Benincasa per festeggiare un compleanno.

L’esplosione, oltre a sventrare la palazzina, aveva provocato gravi ustioni ai familiari: Alberto Benincasa e la moglie Beatrice, la figlia 21enne Greta e il suo compagno e convivente Gabriele Pinna. Morirono prima Greta e pochi giorni dopo Alberto.

Erano stati rinviati a giudizio per omicidio colposo ’in cooperazione’ il proprietario della casa e il proprietario del distributore dove la bombola era stata riempita.

Si contrapposero due tesi: che la bombola fosse esplosa per un eccesso di gas o per un difetto di saldatura. Il processo è caduto in prescrizione.