"Quando sull’auto di Senna comparve il mio ’maialino rampante’"

"Ayrton Senna? Lo ricorderò sempre con tanto affetto, perché senza conoscermi mi prese subito in simpatia e sponsorizzò gratuitamente la mia azienda, mettendo il logo del ’maialino rampante’ sulla sua auto di Formula 1". A parlare è l’imprenditore vignolese Pier Luigi Montorsi, che ormai una quarantina di anni fa lanciò il logo del ’maialino rampante’ per una delle sue ex aziende, la Imas. Un maialino, a dir la verità, molto somigliante al più celebre Cavallino, il che fece anche infuriare Maranello. "Tuttavia – spiega Montorsi – in Tribunale mi diedero ragione, tanto che ho continuato a utilizzare questo logo per diversi anni". Ma torniamo a Senna, e alla curiosa vicenda che vede al centro proprio l’imprenditore vignolese di origini maranellesi (in gioventù abitava a Pozza). "Mi sono sempre piaciuti i motori – spiega Montorsi – ma non ho mai sponsorizzato nessuno. Nel 1983 accadde che, mentre ero in Inghilterra per lavoro, miei amici che avevano un camper al circuito di Silverstone, mi invitarono in quella pista durante prove di Formula 3. Mi presentai con la giacca che riportava il logo del mio ’maialino rampante’ (nero su fondo giallo) e, visto che allora i controlli erano molto meno stringenti rispetto ai giorni nostri, non ebbi difficoltà a infilarmi nella zona box. Nessuno insomma mi chiese niente e io entrai. Caso vuole – prosegue Montorsi – che il primo box che incontrai fu proprio quello della scuderia di un certo Ayrton Senna, che in quel momento arrivò con la sua auto ai box, rientrando dalla pista. Rimasi colpito dalla grinta che vedevo in questo ragazzo e chiesi a un meccanico della scuderia se poteva per un attimo farmi da interprete con Senna. Gli ho quindi detto: ’Secondo me tu diventerai un campione. Continua così. Mi piacerebbe sponsorizzarti, anche se non lavoro nel settore automobilistico’. Poi estrassi dalla tasca alcuni adesivi con il logo del mio ’maialino rampante’, che pubblicizzavano l’azienda Imas. Non so cosa effettivamente Senna capì di tutto quello che gli avevo detto, ma sta di fatto che prese in mano questi adesivi e mi sorrise, poi se ne andò. In seguito non lo incontrai più personalmente. Tuttavia l’anno successivo, il 1984, dopo lo svolgimento del primo Gran Premio in Brasile, in cui Senna esordì in Formula 1 con la Toleman, mi telefonò il giornalista Marcello Sabbatini, già direttore della rivista Autosprint e a quell’epoca di Rombo, perché voleva sapere della mia ’sponsorizzazione’ a Senna. Io caddi dalle nuvole e dissi che non avevo sponsorizzato nessuno.

Ma, dalla loro, c’era la prova fotografica che Senna aveva corso in Brasile con uno dei miei adesivi Imas sulla sua Toleman.

Per quanto mi riguarda, ovviamente, fu una grandissima soddisfazione. Una sorpresa del tutto inattesa. Era un ragazzo che esprimeva simpatia appena lo conoscevi. Sono davvero contento che sia diventato ciò che è diventato. Molto di più di un campione. Mi dispiace, questo sì, che oggi tutto ciò non si possa condividere con lui".

Marco Pederzoli