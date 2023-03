Quanti tesori a chilometro zero da riscoprire

Davide Miserendino

Poche settimane fa abbiamo festeggiato il grande risultato ottenuto dalla Via Vandelli, un meraviglioso cammino in montagna recentemente riscoperto e valorizzato, nel concorso del Fai ’I luoghi del cuore’. Il senso di questa iniziativa del Fondo ambiente italiano è la riscoperta dal basso: spesso le meraviglie sono a pochi chilometri e le cerchiamo a ’un volo di distanza’. Ecco, il weekend del Fai in cui ci troviamo è l’espressione massima della bellezza ’a chilometro zero’. Ieri in tanti hanno fatto la fila per visitare Palazzo Montecuccoli e il Sant’Agostino, in pieno centro, affacciati sulla strada. Dietro un portone, possono nascondersi tesori.