Quanti titoli da ristampare

di Roberto

Barbolini

"Al più grande scrittore d’Italia": la dedica che Giuseppe Pederiali aveva vergato sulla mia copia del suo Paese delle amanti giocose avrebbe fatto fare la ruota come un pavone anche al più modesto e morigerato degli autori. Se non fosse che a quell’incipit sontuoso seguiva una chiusa ancora più iperbolica: "da parte del più grande scrittore del mondo". Che amabile presa in giro: lo sanno tutti che il più grande scrittore del mondo sono io… Scherzo, naturalmente, come scherzava Pederiali con la sua dedica: un modo per esorcizzare con la presa in giro il narcisismo sempre in agguato fra chi esercita il mestiere futile ma indispensabile del narratore. Impagabile Giuseppe: lo conobbi negli anni della ’Milano da bere’ che noi due, esuli dalla patria dello zampone, vivevamo come una specie di dorata Caienna. A Milano Pederiali c’era arrivato negli anni ’50 come programmatore di computer dopo essere stato marinaio come uno dei protagonisti del Drago nella fumana (1984), il romanzo che me lo fece conoscere e amare ancor prima che lo incontrassi di persona e in breve diventassimo amici per la pelle, anzi per la cotenna, in quanto unici esponenti di una setta molto esclusiva di carbonari in esilio da noi denominata ’Zampone Connection’. E questo non è solo folclore; è anche dolore, perché Giuseppe sono dieci anni che mi manca, come manca (a sua insaputa) al disattento mondo della letteratura italiana. Realista del fantastico e fantasista della realtà, molti sarebbero i suoi titoli da ristampare: dal fantasy padano del Tesoro del Bigatto ai racconti dell’Osteria della Fola, da Stella di Piazza Giudìa agli autobiografici Marinai e Il lato A della vita, da Emiliana al Sogno del maratoneta. Chissà se a dieci anni dalla scomparsa qualche editore avrà voglia di riscoprire per la gioia di tutti noi "il più grande scrittore del mondo".