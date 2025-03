Quanto il teatro è da mangiare ’Le Ariette’: il tavolo come palco

A tavola non s’invecchia, dice il proverbio. A tavola ci si può conoscere meglio, si può socializzare, chiacchierare, ridere, si possono raccontare storie e ascoltare buone notizie.

La tavola è sempre come un piccolo regno di scoperte. Da molti anni, ormai, il Teatro delle Ariette è la compagnia del ‘teatro da mangiare’ (foto), di attori - contadini che portano in scena, prima di tutto, il loro vissuto e le loro esperienze quotidiane. Paola Berselli e Stefano Pasquini nel 1989 hanno scelto di vivere in un podere chiamato appunto ‘Le Ariette’, a Castello di Serravalle, oggi Valsamoggia, poi nel 1996 con Maurizio Ferraresi hanno fondato la loro compagnia e nel 2000 hanno debuttato con il loro spettacolo ’Teatro da mangiare?’: con centinaia, migliaia di repliche hanno portato la loro visione ovunque, in Italia e in Europa. Ogni spettacolo del Teatro delle Arietta nasce, appunto, a un tavolo imbandito. Ed è ’Attorno a un tavolo’ che il Teatro delle Ariette ci aspetta da domani a sabato 15 marzo alle 21 a Bomporto, per la stagione teatrale curata da Ater. Il loro nuovo spettacolo (che ha per sottotitolo ’Piccoli fallimenti senza importanza’) si terrà alla sala Alfio Scalisi presso lo stadio Fratelli Sentimenti in piazza dello Sport. Nel biglietto di 15 euro è inclusa la condivisione dei piatti che verranno cucinati durante lo spettacolo. Già, perché lo spazio scenico è costituito da una cucina, con un grande tavolo, e tutt’attorno pentole, fornelli, taglieri e mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, come amici e commensali, li fanno accomodare, apparecchiano la tavola. E mentre servono acqua e vino, focacce, formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita, di teatro, di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali, esperienze personali, inquietudini che attraversano il nostro presente. Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare, piuttosto con la voglia di giocare. Insomma, nella loro cucina-teatro si crea, per il tempo dello spettacolo, una comunità provvisoria, con il desiderio di stare insieme e di conoscersi. "Abbiamo sempre lavorato spinti dalla necessità e dal desiderio di portare il teatro contemporaneo nei luoghi della vita, della quotidianità, dove le persone si incontrano intimamente e si conoscono – spiegano –. Il teatro ci aiuta a coltivare il senso della comunità, ci spinge a riflettere sulla nostra storia e il nostro futuro, ci fa emozionare nel presente magico dell’evento spettacolare quando attori e spettatori sono così vicini da confondersi in un’unica entità". Grazie al Teatro delle Ariette, la vita diventa spettacolo e tutti noi siamo chiami ad ‘assaporarla’ insieme.

Stefano Marchetti