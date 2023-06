"Quarant’anni di canzoni... e torno sul palco"

di Stefano Marchetti

Quando pensiamo a Dante Meschiari, ci tornano in mente i migliori anni. Sì, proprio quelli che Carlo Conti rievoca con successo su Rai1, gli anni ‘80 delle giacche con le spalle extralarge, "dei Roy Rogers come jeans", della Milano da bere, di Discoring o del Festivalbar. Era il 1984 quando Meschiari – fluenti capelli biondi (naturali, assicura lui), occhi azzurri e look guascone – lanciò quel "Vai Ferrari" che divenne come un inno per la Rossa: lo portò dappertutto, perfino negli studi di "Pronto, Raffaella?" con la mitica Carrà. E poi quei dischi, come "Monica" e "Disordinatamente", che ‘giravano’ tantissimo alla radio. Ha collaborato con Beppe Dati e Paolo Vallesi, ha vinto vari premi, è comparso in un film. Ed è poi diventato pure nonno.

"Eh già, sono passati 40 anni e sarebbero anche 50 da quando ho formato il mio gruppo, I Moderni – ride l’inossidabile cantautore –. Eppure, come dice Vasco, io sono ancora qua". Modenese di origini, Dante Meschiari (in arte Dan) si è trasferito a Rimini e la ‘passionaccia’ per la canzone è ancora fortissima: "Ho scritto più di 250 brani e adesso ho molto seguito su Youtube e sui social", dice con orgoglio. Certo, il tempo è passato e, come canta Baglioni, "siamo diventati grandi insieme": "Il 1° settembre compirò 79 anni, e non lo nascondo – rivela Meschiari –. Ma voglio festeggiare come si deve i miei 40 anni di canzoni". Ecco allora un album, "40 & Lode", con venti canzoni fra cui "Luciano", dedicata a Pavarotti, "Modena ha gli occhi", e due nuovi brani, "Feel it feel it" dal tocco dance, e "Prendimi come vuoi", pop romantica, con tanto di video.

Dante, ma come è iniziato tutto?

"Mio papà purtroppo morì nel 1951 e la mamma si trovò con cinque figli: avevo sette anni, ero il più giovane. Mi mandò a studiare in collegio: ho frequentato le elementari a Fontanellato di Parma, poi sono stato in seminario a Reggio. E là si facevano anche attività teatrali, piccoli spettacoli in cui si cantava: già nel ‘63 ho formato il mio primo gruppo".

E la canzone per la Ferrari?

"È nata grazie a René Arnoux..." Ovvero?

"Il pilota passò alla Ferrari nel 1983 e il commendator Ferrari gli disse che avrebbe dovuto alloggiare dalle parti di Maranello. La mia famiglia aveva a disposizione una villa a Montale, e quella divenne la casa di Arnoux per diversi anni. Con lui ci si frequentava ogni tanto. Un giorno, pensai che avrei dovuto dedicare un inno alla Ferrari: lo scrissi in un lampo. E lo portai a Enzo Ferrari".

In che modo?

"Italo Cucci, allora direttore di ‘Autosprint’, mi prese con sé quando andò dal Drake per un’intervista. Feci ascoltare la canzone al commendatore: lui mi rispose che di musica non si intendeva ma che, se avessi portato fortuna alla Rossa, gli piaceva. Chiamò Franco Gozzi, suo fedelissimo collaboratore, chiedendogli di aiutarmi a far conoscere la canzone. Già dieci giorni dopo ero dalla Carrà in tv. Pensi che vinsi il disco d’oro per aver venduto 250mila copie, oggi ne bastano 1500".

Non si è mai stancato di cantare?

"Mai, e forse per questo mi definiscono un cantante per tutte le stagioni. Ma un cruccio ce l’ho: non sono mai riuscito a salire sul palco di Sanremo. Un anno sembrava già fatta, mi avevano selezionato e avevo un brano fantastico. All’ultimo mi lasciarono fuori per fare entrare una principessa, che poi fu scartata. È il mio unico rimpianto".

E adesso?

"Quest’estate terrò alcune serate: sarò anche sul palco il 5 agosto, al concerto per la Romagna all’autodromo di Imola. Ma l’ultimo concerto vorrei farlo a Modena, in un bell’auditorium come il Forum Monzani. E a ottant’anni, stop. Ma chissà, potrei anche continuare...".