Quarantolese, seconda vittoria. Cade il Fiorano

QUARANTOLESE

1

BAISO

0

QUARANTOLESE: Malavasi, Mari, Poletti (83’ Castorri), Bottazzi (95’ Mancini), Barbalaco, Pisa, Palmieri, Magro, Zambelli (77’ Acanfora), Malagoli (69’ Gozzi), Bortolazzi. A disp. Calanca, Gobbi, Manicardi, Bondioli. All. Loddi

BAISO: Brevini, Bonini, Benassi (70’ Silvestri), Gazzotti (60’ Caputo), Incerti (10’ Vacondio), Facchini, Viviroli (70’ Abbati), Ghirelli, Silipo, Caputo (60’ Bonicelli), Barozzi. A disp. Nutricato, Vacondio, Zanetti, Minutolo. All. Lodi Rizzini

Arbitro: Ballardini di Faenza

Reti: 65’ Zambelli

Note: ammoniti Mari, Gozzi, Facchini, Bonicelli, Silipo

Seconda vittoria di fila per la Quarantolese che si rilancia in zona salvezza. Al 1’ Malagoli calcia debole e Brevini si salva. Al 20’ Bortolazzi spizza di testa, ma Zambelli che non riesce ad impattare a tu per tu con Brevini. Al 40’ punizione di Zambelli, la barriera devia e la palla sfiora il palo. Al 60° Silipo incrocia e Malavasi è super. Al 65’ Poletti per Zambelli che dai 25 metri firma l’eurogol. Al 95’ Vacondio scheggia il palo alla destra di Malavasi.