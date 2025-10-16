Quarantoli, ecco l’attesa tribuna. Finito il restyling al campo sportivo

La frazione e la società sportiva calcio di Quarantoli avranno finalmente il loro campo ed il loro impianto senza più dover "emigrare" e cercare ospitalità altrove. Ci sono voluti diversi anni, ma ora i lavori di realizzazione e riqualificazione della tribuna e del campo da gioco presso l’impianto in via Pertini 3, sono stati conclusi. L’opera, finanziata con risorse comunali per circa 350 mila euro, più volte interrotta, ha compreso la costruzione della nuova tribuna coperta, la sistemazione del campo di gioco con sostituzione e allineamento delle porte per consentire la futura omologazione, l’installazione di attrezzature sportive e arredi (panchine, sedute per il pubblico), le opere di finitura e sicurezza (parapetti trasparenti, trattamenti antisdrucciolo, sistemazione accessi) e, infine, la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la predisposizione di una linea interrata capace di supportare un’eventuale futura nuova illuminazione sia per il campo da gioco che per il campo di allenamento.

"Siamo consapevoli che i tempi di questo cantiere si siano protratti – sottolinea l’assessora allo Sport Lisa Secchia –. Tuttavia, oggi l’impianto sportivo di Quarantoli è finalmente pronto per essere utilizzato in piena sicurezza e con una dotazione completamente rinnovata. Ribadiamo l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti anche gli ultimi interventi in programma, al fine di completare definitivamente la riorganizzazione completa dell’area sportiva".

La conclusione dei lavori è accompagnata dalla promessa di un altro intervento, ancora in fase di programmazione, che riguarda la possibile realizzazione del nuovo campo di allenamento e della recinzione comprendente entrambi i campi. "Questo intervento – ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici Lisa Luppi – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per riqualificare gli spazi pubblici e renderli più funzionali e accoglienti".

"Un plauso all’assessora Secchia, che ha seguito fin da subito questo progetto, preteso controlli, rilevando anche irregolarità nella disposizione originale delle vecchie porte, risolvendole e consentendo la futura omologazione del campo" viene dai consiglieri di Fratelli d’Italia Gianni Righetti e Massimiliano Russo.

Alberto Greco