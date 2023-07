"Quartiere Gazzate, necessario un equilibrio tra ambiente e lavoro"

Sulla questione del Pip Gazzate, bocciato a maggioranza dal consiglio comunale, interviene in una nota Daniele Ghidoni, segretario del Pd di Nonantola. "Com’è noto – spiega Ghidoni – in entrambe le sedute del consiglio (l’atto infatti è stato sottoposto al voto 2 volte) i consiglieri del Pd sono stati invitati ad esprimersi democraticamente e liberamente. La frammentazione del voto finale è stata la conferma evidente dell’oggettiva complessità della valutazione di un progetto di tale portata. Il Pd ribadisce il proprio approccio: "Occorre con pazienza e lungimiranza lavorare per cercare sempre il punto di equilibrio più avanzato fra l’indispensabile tutela e cura del territorio, da un lato, e la creazione di opportunità economiche e di lavoro, dall’altro. Non condividiamo né i ’no a prescindere’ espressi da alcune opposizioni, né i ’sì a scatola chiusa’ del centrodestra, che intende assegnare, sempre e comunque, la priorità all’interesse economico. Il Pd pensa che il comparto artigianaleindustriale Gazzate abbia bisogno di essere adeguato alle nuove esigenze imprenditoriali. Dispiace constatare che in consiglio, da parte del fronte del ’no’ non sia venuta alcuna vera proposta sul futuro del comparto produttivo Gazzate. E dispiace l’ennesimo attacco alla sindaca".

m.ped.