Quartiere nel mirino Cna: "Più pattuglie, poi le telecamere"

Scorribande dei ladri in centro, ma anche in periferia. In questi ultimi giorni, il quartiere Torrazzi è stato preso di mira più volte. Ma non da ladruncoli. Qui parliamo di bande attrezzate. Dopo la ’sonora’ spaccata al bar Social lungo la tangenziale Pasternak, distrutto da un’auto ariete che ha buttato giù la vetrata, con relativo furto di tabacchi, qualche sera fa è toccato alla ditta ’Fondamenta’. Anche in questo caso è stata usata un’auto per procurarsi un varco: i ladri si sono portati via circa 2mila chili di rame in matasse.

Interviene dunque la Cna che, contenta dell’arrivo di 22 nuove telecamere nel quartiere artigianale annunciate dal Comune, chiede intanto più pattugliamenti: "Ricordo – dice Emanuela Bertini, presidente Cna comunale (foto) – che qui in passato alcuni imprenditori avevano iniziato a dormire in azienda. Prendiamo atto dell’impegno del sindaco a installare la videosorveglianza, nel frattempo però sarebbe importante garantire un’adeguata sorveglianza ’fisica’ della zona con più pattuglie". Ai Torrazzi l’intervento prevede l’installazione sia di telecamere di contesto, integrate al sistema di videosorveglianza cittadino e collegato alle sale operative di Polizia locale e di Forze dell’ordine, che di telecamere di lettura targhe afferenti al sistema nazionale Snctt. In particolare, per concorrere a garantire maggiore sicurezza e sorveglianza del comparto, il progetto ha individuato 13 siti per l’installazione di impianti di videosorveglianza (17 telecamere di tipo fisso e brandeggiabile) e di lettura targhe (7 Ocr in tre varchi collocati su strada Nonantolana e tangenziale Rabin) scelti con l’obiettivo del monitoraggio e del tracciamento dei veicoli in entrata e in uscita dalla città.

Proprio ai Torrazzi, l’altro ieri un controllo dei carabinieri ha portato all’arresto di uno spacciatore di 33 anni con 1 etto di hashish e 3 dosi di cocaina.